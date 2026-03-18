Çifte cinayetten aranıyordu! Tam 11 yıl sonra...
Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan cinayet zanlısı Y.B., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı
Giriş: 18.03.2026 - 09:43
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
2015'TE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
AA'da yer alan habere göre Jandarma Suç Araştırma Timleri, 2015'te 2 kişiyi kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş yakalama kaydı bulunan Y.B'yi gözaltına aldı.
11 YIL SONRA TUTUKLANDI
11 yıldır aranan cinayet zanlısı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
