Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te: “Gelibolu'nun mirası; savaşta cesaret, barışta yüce gönüllülüktür”

Siperler arasında birkaç metreden biraz fazla mesafe. Yağmur gibi yağan kurşunlar. Bu koşullara rağmen dostluk ve kardeşliğin temelinin savaş cephesinde atılması. Çanakkale savaşı "centilmenler savaşı" olarak tarihe yazıldı.

Çanakkale’deki mücadele’nin 111. yıl dönümünde Avustralya’nın bakış açısını Habertürk ile paylaşan Avustralya Askeri Ataşesi Albay Timothy Hawley, “Günümüzde iki ülke arasındaki ilişki, işte bu karşılıklı saygı üzerine inşa edilmiştir. Gelibolu'nun gerçek mirası; savaşta cesaret, barışta ise yüce gönüllülüktür. Avustralyalı askerler ve subaylar günlüklerinde ya da yazdıkları mektuplarda Türk askerlerini disiplinli, cesur ve onurlu rakipler olarak tasvir etmiştir.” dedi.

REKLAM

“KARŞILIKLI SAYGI RUHU DOĞMUŞTUR”

Hawley, “Şiddetli çatışmaların içinden bir centilmenlik ve karşılıklı saygı ruhu doğmuştur. Avustralyalı sedyecilerin günlüklerinde yaralıların toplanabilmesi için Türk askerlerinin beyaz bayrak salladığına dair kayıtlar bulunur. Ayrıca cephede içi yiyecek ve su dolu kutuların değiş tokuş edildiği ve bunların içinin tütün ürünleriyle doldurularak jest gösterildiğine dair de iyi belgelenmiş kanıtlar vardır. Bu durum bence bugün neden bu kadar iyi bir ilişkiye sahip olduğumuzun da yanıtlarından biridir.” diye konuştu.

“ATATÜRK'ÜN MİRASI UZLAŞMAYI VE ORTAK İNSANLIĞI TEMSİL EDER”

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in savaşın ardından Anzak anneleri için yazdığı mektuba değinen Hawley, “Anzak koyunu ziyaret ettiğimde bu sözleri oradaki taşların üzerinde görmüştüm. Atatürk'ün mirası; liderlik, cesaret ve yüce gönüllülük üzerine kurulu. Onun sözleri uzlaşmayı ve ortak insanlığı temsil eder. Gerçek liderliğin yalnızca savaş meydanında değil, barış zamanında gösterilen yüce gönüllülükle de ölçüldüğünü hatırlatır. Avustralyalılar bu mirasa derin saygı duymaktadır.” şeklinde konuştu.