Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar yanıtladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar NTV'deki canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Bakan Bayraktar elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılması beklenen zam için Nisan ayını işaret etti.

Bakan Bayraktar İran savaşının etkilerine yönelik de yanıt verdi. Bayraktar "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" diye konuştu.