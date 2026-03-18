Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.268,53 %0,39
        DOLAR 44,2150 %0,05
        EURO 51,2067 %0,36
        GRAM ALTIN 7.095,32 %-0,25
        FAİZ 40,08 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 113,75 %0,91
        BITCOIN 74.253,00 %-0,39
        GBP/TRY 59,0859 %0,04
        EUR/USD 1,1543 %0,03
        BRENT 103,49 %0,10
        ÇEYREK ALTIN 11.605,22 %-0,21
        Haberler Ekonomi Enerji Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar yanıtladı - Enerji Haberleri

        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar yanıtladı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğine yönelik soruya Nisan ayında değerlendirmede bulunacakları yanıtını verdi. Bakan Bayraktar, İran savaşının etkilerine yönelik ise "Doğalgaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 13:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar NTV'deki canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı.

        Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Bakan Bayraktar elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılması beklenen zam için Nisan ayını işaret etti.

        Bakan Bayraktar İran savaşının etkilerine yönelik de yanıt verdi. Bayraktar "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
