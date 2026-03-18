ABD Başkanı Trump NATO'ya öfkeli: Kimsenin yardımına ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarda, İran'a karşı yürütülen savaşta ABD ve İsrail'e yeterince destek vermediklerini söylediği müttefiki olan ülkelere sert tepki gösterdi. Trump, günlerdir kamuoyuna açık şekilde yardım çağrısında bulunmasının ardından, artık bu desteğe hiçbir zaman ihtiyaç duymadıklarını savundu.

Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Elde ettiğimiz büyük askeri başarı sayesinde artık NATO ülkelerinin yardımına 'ihtiyacımız yok' ve bunu istemiyoruz da, ZATEN HİÇBİR ZAMAN İHTİYACIMIZ OLMADI!" ifadelerini kullandı.

"Aynı şekilde Japonya, Avustralya ya da Güney Kore için de geçerli. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak konuşuyorum; dünyanın açık ara en güçlü ülkesi olarak KİMSENİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ YOK!" dedi.

ABD'nin önde gelen müttefikleri, ABD ve İsrail'in Şubat ayında İran'ın "yakın tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle başlattığı Orta Doğu savaşında aktif rol üstlenme çağrılarına büyük ölçüde direnç gösterdi.

HÜRMÜZ İÇİN DEFALARCA ÇAĞRIDA BULUNDU

Son günlerde Trump, küresel müttefiklere ve Çin gibi bazı jeopolitik rakiplere, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama konusunda defalarca çağrıda bulundu. Küresel ticaret için kritik öneme sahip olan yolda yaşanan aksaklıklar, uluslararası enerji piyasalarını sarsarak petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

TRUMP'IN ÇAĞRISINI BÜYÜK ÖLÇÜDE REDDETTİLER

Ancak uluslararası liderler bu çağrıları büyük ölçüde geri çevirdi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, pazartesi günü "Bu savaşı biz başlatmadık" dedi. Lüksemburg Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel ise Trump'ın Avrupa'dan destek talebini "şantaj" olarak nitelendirdi. Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron, çatışmanın başlamasından kısa süre sonra İran'a yönelik saldırıları yasa dışı olarak değerlendirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise İngiltere'nin bölgede "daha geniş bir savaşa çekilmeyeceğini" açıkladı.

Bu sırada ABD'nin bazı müttefikleri, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve küresel petrol ticaretini yeniden canlandırmak için ABD askerlerinin İran'a gönderilmesinin gerekebileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

NATO'YU TEHDİT ETMİŞTİ

Uzun süredir NATO'nun değerini sorgulayan ve ABD'nin ittifaktan çekilebileceğini dile getiren Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açma çabalarına destek vermemesi halinde "çok kötü bir gelecekle" karşılaşabilecekleri uyarısında bulunmuştu. Ancak salı günü yaptığı açıklamada bu çekingenliğin kendisini şaşırtmadığını belirtti.

"Bu tutumlarına şaşırmıyorum, çünkü NATO'yu her zaman tek yönlü bir ilişki olarak gördüm. Biz onları koruyoruz ama onlar, özellikle ihtiyaç anında bizim için hiçbir şey yapmıyor" dedi.

Trump, salı öğleden sonra Oval Ofis'te yaptığı açıklamalarda da müttefiklerini eleştirmeyi sürdürdü. NATO ülkelerinin başlangıçta ABD'nin adımlarını desteklediğini ancak daha sonra İran'a karşı yürütülen savaşta yardım etmeyi reddettiklerini söyledi.

"Bütün NATO müttefikleri yaptıklarımızı destekledi, ama yardım etmek istemiyorlar. Oysa biz onlara çok yardım ettik, dünyanın dört bir yanında binlerce askerimiz var, buna rağmen bize yardım etmek istemiyorlar, bu inanılmaz" dedi.

"NATO'DAN ÇEKİLME DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİR KONU"

Trump, ABD'nin NATO desteğine ihtiyaç duymadığı yönündeki iddiasını yineleyerek, "NATO çok büyük bir hata yapıyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin NATO'dan çekilmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise şu anda böyle bir planı olmadığını ancak bunun "kesinlikle düşünülmesi gereken bir konu" olduğunu söyledi.

Trump ayrıca, NATO’dan çekilmek için Kongre onayına ihtiyaç duymayacağını da öne sürdü. Ancak Kongre 2023 yılında, bir başkanın NATO'dan çekilmesi için Senato'nun üçte iki çoğunluğunun ya da Kongre onayının gerekli olmasını şart koşan bir yasa kabul etmişti. Ancak uzmanlara göre Trump, bu zorunluluğu aşabilecek hukuki boşluklardan yararlanabilir.

"ONU HİÇ BU KADAR ÖFKELİ DUYMAMIŞTIM"

Trump'ın yakın müttefiklerinden ve İran operasyonunun önemli destekçilerinden Senatör Lindsey Graham, salı günü başkanla telefonda görüştüğünü belirtti. Graham, X platformunda yaptığı paylaşımda "Hayatımda onu hiç bu kadar öfkeli duymamıştım" dedi.