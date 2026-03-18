        Haberler Dünyadan Sean Penn'e Ukrayna'dan Oscar ödülü: Tren parçasından ödül yaptılar

        Sean Penn'e Ukrayna'dan Oscar ödülü

        Oscar Ödülleri törenini atlayıp Ukrayna'yı ziyaret etmeyi tercih eden Sean Penn, savaşta Rusya tarafından patlatılan trenin parçasından yapılma bir Oscar'la ödüllendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 10:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı

        Sean Penn, bu yılki Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kabul etme fırsatını kaçırdıktan sonra Ukrayna'da özel bir Oscar ödülü aldı.

        65 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmindeki performansıyla ödülü kazandı ancak Ukrayna'ya seyahat etmeyi tercih ettiği için törende ödülü, onun yerine Kieran Culkin kabul etti.

        Oscar töreninden bir gün sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokakta yürürken görülen Penn, öğleden sonra ise şehirdeki ofisinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

        Ukrayna Demiryolları CEO'su Oleksandr Pertsovskyi, aktörün Amerika'ya eli boş dönmesini istemediği için ona kendi yaptığı bir Oscar hediye etti. Pertsovskyi, eserin devam eden savaşta Ruslar tarafından hasar gören bir tren parçası kullanılarak yapıldığı için ona 'Demir Oscar' adını verdi.

        Pertsovskyi, Penn'e ödülünü verirken, "Oscar'ı kaçırdın. Üstelik sonuncusunu başkana verdin. Bu yüzden bunu biz yaptık. Buraya bizim için çok özel olan bazı kelimeler yazdık. Altın değil, ama çok gerçek ve kalbimizin derinliklerinden geliyor. Bizim için önemli" ifadesini kullandı.

        Penn de bu jeste sıcak bir sarılmayla karşılık verdi ve "Bunların hepsi birer hazine, teşekkür ederim" dedi.

        Pertsovskyi, Penn'e ödül verme görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken şu ifadeleri kullandı: Sean Penn, üçüncü Oscar ödülünü aldığı Dolby Tiyatrosu'ndaki Oscar törenine katılmak yerine Ukrayna'ya gelmeyi tercih etti. Değerli dostumuz ve sadık Ukraynalı Raillays yolcumuz Sean'ı ödülsüz bırakamazdık. Bu yüzden, hepimiz adına Sean'a Demir Oscar'ımızı takdim ediyorum!

        Ev yapımı Oscar madalyasının arkasında şu yazı yer alıyor: Bu çelik bir zamanlar milyonlarca insanı savaştan uzaklaştırdı. Sonra bir Rus füzesi geldi. Biz onu eritip silah yapmadık. Bunu size duyduğumuz minnettarlığa dönüştürdük. Yeteneğiniz için. Ukrayna'nın yanında durma cesaretiniz için.

        Ukrayna'nın güçlü bir savunucusu olan Penn, Rusya ülkeyi işgal ettiğinde Zelenski hakkında bir belgesel çekmek için de dahil olmak üzere ülkeyi birkaç kez ziyaret etti.

        Kieran Culkin
        Kieran Culkin

        Zelenski'nin komedyenlikten ülke liderliğine yükselişini ve Rusya'nın 2022'deki işgalini konu alan film, 2023'te Berlin Film Festivali'nde gösterime girdi.

