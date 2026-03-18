Sosyal medya platformları uzun yıllardır kullanıcı verilerinin güvenliği, devletlerin ve kolluk kuvvetlerinin erişim talepleri ile çocuk istismarı gibi zararlı içeriklerin tespiti arasında sıkışmış durumda. Uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption - E2EE), mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlayarak üçüncü tarafların –hatta platformun kendisinin– içeriğe erişmesini engelliyor. Ancak bu özellik, çocuk güvenliği grupları ve uluslararası güvenlik güçleri tarafından sıkça eleştiriliyor; çünkü şifreleme, zararlı içerikleri tespit etmeyi zorlaştırıyor.

Meta’nın bu adımı, tam da bu gerilimlerin ortasında geliyor. Kullanıcılar arasında artan gizlilik kaygıları ve hükümetlerin platformlara yönelik baskıları, şifreleme kararlarını doğrudan etkiliyor. Instagram’ın E2EE’yi kaldırma hamlesi, tartışmayı bir kez daha alevlendirirken, “özel” mesajların aslında ne kadar özel kalacağı sorusunu gündeme getiriyor.

8 MAYIS 2026’YA DİKKAT!

Meta, bu ay Instagram yardım sayfasını ve 2022 tarihli bir haber gönderisini güncelleyerek duyuruyu sessizce yaptı. 8 Mayıs 2026’dan itibaren Instagram DM’lerde uçtan uca şifreleme seçeneği artık desteklenmeyecek. Bu değişiklik, hem mesajları hem de çağrıları kapsıyor. Daha önce yalnızca belirli bölgelerde ve kullanıcıların isteğe bağlı (opt-in) olarak aktif edebildiği özellik, tamamen kaldırılacak.Meta sözcüsü, kararın nedenini “çok az sayıda kullanıcının bu özelliği tercih etmesi” olarak açıkladı: “Instagram DM’lerde uçtan uca şifreli mesajlaşmayı tercih eden çok az kişi vardı, bu yüzden bu seçeneği önümüzdeki aylarda kaldırıyoruz. Uçtan uca şifrelemeyle mesajlaşmaya devam etmek isteyenler bunu kolayca WhatsApp’ta yapabilir.” Şirket, etkilenen kullanıcılara uygulama içi bildirimlerle mesaj ve medya indirme talimatı verecek.Mark Zuckerberg’in 2019’da tüm Meta platformlarında E2EE’yi genişletme planını açıklamasının ardından özellik 2023’te Instagram’da sınırlı olarak devreye alınmıştı. Ancak şimdi tersine bir adım atılıyor.

NEDEN ŞİFRELEME KALDIRILIYOR?

Meta’nın resmi gerekçesi düşük kullanım oranı olsa da uzmanlar başka faktörlere işaret ediyor. Digital Rights Watch politika direktörü Tom Sulston, kararın kolluk kuvvetlerinin baskısına boyun eğmekten ziyade, WhatsApp, Facebook ve Instagram mesajlaşmalarını tek bir platforma taşımama stratejisinden kaynaklandığını belirtiyor. Sosyal medya keşif odaklıyken, sohbet uygulamaları bilinen kişiler arasında iletişim için tasarlanmış durumda.

Ayrıca ticari baskılar öne çıkıyor: Mesaj içerikleri, reklam hedeflemesi ve yapay zeka chatbot’larının eğitilmesi için değerli bir veri kaynağı olabilir. Sulston, “Şu anda yapmıyor olabilirler ama ticari baskı çok büyük, kaçınılmaz görünüyor” diyor. Eleştirmenlere göre bu hamle, platformun “enshittification” (kötüleşme) sürecini hızlandırıyor; daha fazla şifreleme yerine ürün kalitesini düşürüyor.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ VE KOLLUK KUVVETLERİNİN TEPKİLERİ

Yıllardır çocuk güvenliği grupları ve FBI, Interpol, İngiltere Ulusal Suç Ajansı ile Avustralya Federal Polisi gibi kurumlar, E2EE’nin çocuk cinsel istismarı ve terör içeriklerinin tespitini engellediğini savunuyordu. Avustralya eSafety Komiserliği sözcüsü, güçlü şifrelemenin gizlilik için önemli olduğunu ancak platformların zararlı içerikleri önleme, tespit etme ve müdahale etme sorumluluğunu taşımaya devam etmesi gerektiğini vurguladı: “Uçtan uca şifreleme uygun güvenlik önlemleri olmadan uygulandığında, çocuk cinsel istismarı, terör ve şiddet içeren aşırılık gibi zararları tanımlamayı engelleyebilir.”

Meta ise bu değişikliğin gelişmiş güvenlik önlemlerini (içerik tarama gibi) kolaylaştıracağını ima ediyor.

KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

8 Mayıs 2026’dan sonra Instagram DM’ler standart mesajlar gibi işleyecek; Meta mesaj içeriklerini görebilecek, moderasyon ve yasal talepler için kullanabilecek. Bu, gizlilik odaklı kullanıcılar için önemli bir kayıp anlamına geliyor. Uzmanlar, hassas konuşmalar için WhatsApp, Signal veya Telegram gibi alternatiflere geçilmesini öneriyor. Etkilenen sohbetleri önceden indirin, çünkü şifreli oturumlar sona erecek.

GİZLİLİK Mİ, GÜVENLİK Mİ?

Instagram’ın E2EE’yi kaldırma kararı, sosyal medya devlerinin gizlilik vaatleri ile ticari ve düzenleyici gerçekler arasındaki dengeyi bir kez daha sorgulatıyor. Kullanıcılar daha şeffaf politikalar ve alternatif güvenli platformlar ararken, tartışma devam edecek. Gizliliğin korunması ile zararlı içeriklerin önlenmesi arasındaki ince çizgi, gelecekteki düzenlemeleri de şekillendirecek gibi görünüyor.