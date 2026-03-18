Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, C.K., aralarında alacak meselesi olan 24 yaşındaki Ömer Eser'i lokantada otururken tabancayla vurarak öldürdü. C.K gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 18.03.2026 - 10:45
Osmaniye'de olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; C.K. aralarında alacak meselesi olan Ömer Eser'in (24) oturduğu lokantaya geldi.
TARTIŞMANIN ARDINDAN ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre aralarında çıkan tartışmanın ardından C.K., ruhsatsız tabancasını çekerek Eser'e ateş etti.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Yaralanan Ömer Eser, götürüldüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. C.K gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
