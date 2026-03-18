        Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını mercek altına aldı - Emlak Haberleri

        Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını mercek altına aldı

        Ticaret Bakanlığı, uygulamaya aldığı doğrulanmış ilan düzenlemesinin ardından sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını da takibe alırken, buna aykırı şekilde yayımlanan ilanlara ilişkin gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 12:51 Güncelleme:
        İlanlar mercek altında

        Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, ilk aşamada internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi.

        İlan verilmesi için kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu oldu. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilerek bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamalarının zorunlu olarak yapılması sağlandı.

        EİDS'den yapılan yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar, sadece taşınmaz veya taşıt sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince e-Devlet'ten yetkilendirilen belgeli emlak ve galeri işletmelerince verilebiliyor.

        İdari yaptırım uygulanıyor

        Söz konusu düzenleme, sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsıyor. Elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları, Bakanlıkça titizlikle takip ediliyor ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayımlanan ilanlar konusunda gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

        Bu kapsamda, emlak ve galeri işletmelerinin, idari yaptırımlarla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca EİDS'e entegre olan bir ilan platformunda doğrulaması yapılmış ilanların linkini paylaşmasına izin veriliyor. İşletmelerin, bunun dışında ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmaması önem taşıyor.

        Tüketicilerin de gerçekte var olmayan taşınmaz ve taşıtların pazarlanması, bunların yetkisiz kişilerce pazarlanması ve kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli vakalarla karşılaşmamak ve mağduriyetler yaşamamak için sosyal medyada yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemesi gerekiyor.​​​​​​​

        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Trump NATO'ya öfkeli
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye'nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Kemoterapiyi tamamladı
        Kemoterapiyi tamamladı
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, "hobi bahçesi" freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"