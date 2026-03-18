        Haberler Keşfet İngiliz sopranodan Çanakkale şehitlerine ağıt

        İngiliz sopranodan Çanakkale şehitlerine ağıt

        18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, tarihin en derin acılarını ve en büyük kahramanlıklarını anlatan 'Çanakkale Türküsü', bu kez evrensel bir sesle yankılandı. İngiliz soprano Isolde Roxby, Türkiye'nin ortak hafızası olan 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirerek müziğin barıştırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi

        Giriş: 18.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Çanakkale Savaşları, bir devrin battığı, bir milletin ise şahlandığı yer, dönemin 'Yenilmez armada' denilen ordusuna karşı, vatanı için gözünü kırpmadan şehit olmaya koşanların destanı olarak Türkiye'nin ortak hafızasında yer alıyor.

        Bugün, Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kutlamalarında sadece geçmişteki bir savaşı yâd etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolun taşlarının hangi zorlukla döşendiğini hatırlıyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyoruz.

        Çanakkale destanını yazanlara ithaf edilen 'Çanakkale Türküsü', ilk günkü tazeliğini korumaya, dinleyenlerin kalpleri titretmeye devam ediyor. Ünlü İngiliz soprano Isolde Roxby, bu türküyü seslendirerek şehitlere saygı duygusunu uluslararası bir boyuta taşıdı.

        ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

        'Çanakkale Türküsü', 1915 Çanakkale Savaşı'nda cepheye giden gençlerin ve annelerinin yaşadığı büyük acıyı, fedakârlığı anlatan anonim bir ağıt. Genellikle Kastamonu yöresine ait olduğu kabul edilen türkü, savaşa giden gençlerin vedasını ve savaşın atmosferini yansıtıyor.

        Düzenlemesini, kendisine eşlik de eden Jomy Jai’nin üstlendiği 'Çanakkale Türküsü' gösterişten uzak, sade ve bir o kadar da vurucu bir piyano eşliğiyle dinleyiciyi derin bir tefekküre davet ediyor. Şarkıya eşlik eden klipte, tıpkı zaferin kendisi gibi vakar sahibi, sade ve etkileyici bir görsel dil tercih edilerek Roxby’nin performansına odaklanılıyor.

        Yaşamlarını Londra'da sürdüren yapımcılar; Yunus Dalgıç ile Hayrullah Şevik'in aracılığıyla 'Çanakkale Türküsü'nün seslendiren Isolde Roxby, tarihin yalnızca savaşlarla değil, sanatın birleştirici gücüyle de yazılabileceğini söyleyerek 'Çanakkale Türküsü'nün kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

        ISOLDE ROXBY KİMDİR?

        Guildhall School of Music & Drama'dan mezun olan Isolde Roxby; 'Cendrillon', 'La Bohème', 'Die Fledermaus', 'Don Giovanni', 'Eugene Onegin' ve 'Le Nozze di Figaro' da soprano olarak sahneye çıkarken birçok uluslararası ödüle lâyık görüldü.

