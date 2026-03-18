Kenan Yıldız'dan milli takım ve transfer itirafı!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu milli takım konusunda itirafta bulunurken, asla para için oynamayacağını dile getirdi.
Juventus'ta kariyerini sürdüren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a özel röportaj verdi.
"GÜNDE EN AZ 6 SAAT"
Dört yıl boyunca okuldan sonra eve gider, çantamı alır ve babam beni Münih’e götürürdü. Akşam dokuzda, bazen daha geç dönerdik. Haftada üç kez. Gidiş-dönüş 240 kilometre. On yaşına geldiğimde Münih’e taşındık... Babam Engin, en çok birlikte çalıştığım antrenör; küçüklüğümden beri günde en az altı saat... İki saat tek başıma, sonra çokça dört saat.
"YAŞITLARIMDAN FARKLI DEĞİLİM"
Ben çok normal biriyim. Ayakları yere basmak kolay değil çünkü hayatım normal değil ama sağlam bir ailem var, arkadaş çevrem kapalı. İnsanları gözlemlerim, gerçek ile sahteyi ayırt edebildiğimi düşünüyorum. Sakinim, gülmeyi ve şakalaşmayı severim, yaşıtlarımdan farklı değilim.
TÜRKİYE'Yİ SEÇME NEDENİ...
Almanya’da beni yeterli görmüyorlardı, hep başkalarını çağırıyorlardı. Sadece ben yeteneklerimin farkında değildim; çocukken katıldığım tüm turnuvalarda MVP seçilirdim. 8 yaşındayken 18 yaşındakilere karşı oynuyordum.
-Tek çocuksun değil mi?
Hayır, bir kardeşim var. Eintracht’ta oynayan Can Uzun. Birlikte büyüdük, birlikte takımda ve milli takımda oynadık, gerçek kardeş gibiyiz. Günde 3 kez konuşuruz. Hatta bak şimdi beni arıyor.
-Baban ne iş yapıyor?
Önceden hassas mekanikçiydi. Şimdi annemle birlikte benim menajerlerim. Annem Roma’da okudu, İtalyanca biliyor.
-Sana özel bir muamele var mı?
Basın şu anda bana iyi bakıyor ama biz hep sonuçlara bağlıyız. Avrupa Şampiyonası’nda küçük bir şey yüzünden sorun yaşadım... Kameraya 2 saniye saçımı düzeltirken yakalandım, aslında bir böceği kovmak istiyordum. ‘Görünüşüne oyundan daha çok önem veriyor’ dediler. Ama orada kaldı.
-Seni tamamen Türk olarak görüyorlar mı?
Türk ve biraz da Alman.
"MİLLİ TAKIMDA ÇOK YETENEKLİ GENÇLER VAR"
Türk Milli Takımı'nda Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Can Uzun gibi çok yetenekli gençler var.
-Hücumun her bölgesinde oynuyorsun. Hangisi seni daha rahat hissettiriyor?
Sol. Soldan başlayıp içeri kat edebildiğim zaman bu özgürlüğü seviyorum.
"KONTROLLÜ BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM"
Küçüklüğümden beri ailem bana başkalarından üstün olmadığımı öğrettiler. Kontrollü bir çocukluk ve ergenlik geçirdim. Ölçülü. Ayakkabı ya da kıyafet için küçük bir para harcasam bile ay sonuna kadar yetmeliydi. Annem ‘Sonrakini bekle’ derdi.
-Başarın ailenin de hayatını değiştirdi. Onlar bunu nasıl yaşıyor?
Çok sakin değiller. Tüm günü telefonda geçiriyorlar.
-Kiminle konuşuyorlar? Real Madrid? Barcelona? Arsenal?
Bilmiyorum, hep meşguller ama benim geleceğim burada.
"ASLA PARA İÇİN OYNAMADIM"
Asla para için oynamadım, kendimi geliştirmek için oynadım. Paranın her zaman bir sonuç olduğunu düşündüm. Ailem bu kısmı hallediyor. Aileme sadece Juve'de çok mutlu olduğumu söyledim.
"BAYERN'DE ÇOK FAZLA SORUNUM VARDI"
Mesele para değildi, para yoktu. Bayern'de çok fazla sorunum vardı. 9 yıl orada kaldım ve hiçbir zaman onların güvenini hissetmedim; her zaman benden daha iyi biri vardı. Ayrılmak kolaydı, hatta doğal diyebilirim.
-Luciano Spalletti?
O harika bir teknik direktör ve özel bir adam, duyguları olan bir adam.
-Massimiliano Allegri?
Beni ilk 11'de oynattığı için ona çok şey borçluyum.
-Vincenzo Montella?
Beni milli takıma getiren Montella'ya minnettarım.
-Alessandro Del Piero?
Bu tür karşılaştırmaları sevmiyorum çünkü ben daha yeni başlıyorum, o ise bir dünya futbol efsanesi, Juventus ve futbol tarihinin bir parçası. Kendi hikayemi yazmak, geride kendime ait bir iz bırakmak istiyorum.