Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in suikast sonucu öldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 18:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in suikast sonucu öldüğünü açıkladı.

        Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı yetkililer için taziye mesajı yayımladı.

        Mesajda, "İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nesirzade’nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekipten kişilerin alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

        Başsağlığı dileğinde bulunan Pezeşkiyan, bu açıklamasıyla İstihbarat Bakanı İsmail Hatip’in öldüğünü doğrulamış oldu.

        Daha önce Hatip'in saldırıda öldüğüne yönelik iddialar medyada yer almış ancak resmi olarak doğrulanmamıştı.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında öldüğünü ifade etmişti.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
