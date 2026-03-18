İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in suikast sonucu öldüğünü açıkladı.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı yetkililer için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nesirzade’nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekipten kişilerin alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

Başsağlığı dileğinde bulunan Pezeşkiyan, bu açıklamasıyla İstihbarat Bakanı İsmail Hatip’in öldüğünü doğrulamış oldu.

Daha önce Hatip'in saldırıda öldüğüne yönelik iddialar medyada yer almış ancak resmi olarak doğrulanmamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında öldüğünü ifade etmişti.

