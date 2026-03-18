        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray James Pearce: Liverpool baskı altında! - Futbol Haberleri

        James Pearce: Liverpool baskı altında!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a konuk olacak. Mücadele öncesi The Athletic muhabiri James Pearce, dev karşılaşmasıyı HT Spor için analiz etti.

        Giriş: 18.03.2026 - 17:05 Güncelleme:
        "Liverpool baskı altında!"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma öncesi The Athletic muhabiri James Pearce, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve maçı değerlendirdi.

        "SLOT'UN EKİBİ BASKI ALTINDA"

        "Anfield'da devasa bir maç için sahne hazır. Liverpool ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Arne Slot'un ekibi geçen hafta İstanbul'daki 1-0'lık mağlubiyetin ardından büyük bir baskı altında. Bu mağlubiyetin üzerine pazar günü Premier Lig'de alt sıralardaki Tottenham'a karşı aldıkları hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberlik de eklenince, eleştiriler ve baskı iyice arttı."

        "LIVERPOOL HIZLI BAŞLARSA TURU GEÇER"

        "Galatasaray açısından bakarsak turda önde olmalarına rağmen hala sürpriz yapması beklenen taraf konumunda. Çeyrek finale çıkmaları pek beklenmiyor ama bu durum onları çok tehlikeli kılıyor. Ayrıca bu sezon Liverpool'u 2 kez mağlup etmeyi başardılar. Maçın nerede çözüleceğine dair fikrim ise şu; bence pek çok şey Galatasaray'ın ilk 20-30 dakikada Liverpool'u durdurup durduramayacağına bağlı olacak. Anfield'daki Avrupa gecelerinin atmosferini biliyoruz. Tribünler müthiş bir enerjiyle dolacaktır. Galatasaray taraftarının UEFA cezası nedeniyle Anfield'da yer alamayacak olması da Liverpool'un lehine bir durum. 60 bin civarında Liverpool taraftarı takımlarını destekliyor olacak. Eğer Arne Slot'un öğrencileri bu atmosfere yanıt verip maça hızlı başlar ve erken bir golle ilk maçtaki dezavantajı silerse, Liverpool'un turu geçmesini beklerim."

        "ANFIELD SEYİRCİSİ ÇABUK HUZURSUZLANABİLİYOR"

        "Ancak bu sezon çok sık yaptıkları gibi maça yavaş başlayıp, inisiyatifi rakibe kaptırıp basit goller yerlerse işler değişir. Bu durum stadyumdaki atmosferi ve sahadaki oyuncuları ciddi şekilde etkileyecektir. Son zamanlarda Liverpool iyi oynamadığında Anfield seyircisi çok çabuk huzursuzlanabiliyor. Kesinlikle merak uyandıran bir gece olacak. Slot'un nasıl bir kadro seçeceğini görmek ilginç olacak."

        "SLOT BÜYÜK İSİMLERİN MAÇI KAZANMASINI BEKLEYECEKTİR"

        "Konate'nin savunmaya dönmesini bekliyorum. Muhtemelen sağ bekte Frimpong, sol bekte ise Kerkez olur. Orta sahada Gravenberch, Szoboszlai ve Curtis Jones'u görmek isterim. İleride ise Ekitike, Salah ve Wirtz üçlüsü görev yapacaktır ve Slot büyük isimlerin maçı kazanmasını bekleyecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ramazan Notları - 18 Mart 2026 (Dinimiz Nasıl Bir Ticaret Öğütler?)

        İslam'da işini doğru yapmak ne demek? Dinimiz nasıl bir ticaret öğütler? İslam neden güvenirliğe önem verir? İslam'da ticaret hukukunun esası ne? Osman Egin sordu; İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Hüseyin Öresin anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu