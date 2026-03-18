James Pearce: Liverpool baskı altında!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma öncesi The Athletic muhabiri James Pearce, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve maçı değerlendirdi.

"SLOT'UN EKİBİ BASKI ALTINDA"

"Anfield'da devasa bir maç için sahne hazır. Liverpool ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Arne Slot'un ekibi geçen hafta İstanbul'daki 1-0'lık mağlubiyetin ardından büyük bir baskı altında. Bu mağlubiyetin üzerine pazar günü Premier Lig'de alt sıralardaki Tottenham'a karşı aldıkları hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberlik de eklenince, eleştiriler ve baskı iyice arttı."

"LIVERPOOL HIZLI BAŞLARSA TURU GEÇER"

"Galatasaray açısından bakarsak turda önde olmalarına rağmen hala sürpriz yapması beklenen taraf konumunda. Çeyrek finale çıkmaları pek beklenmiyor ama bu durum onları çok tehlikeli kılıyor. Ayrıca bu sezon Liverpool'u 2 kez mağlup etmeyi başardılar. Maçın nerede çözüleceğine dair fikrim ise şu; bence pek çok şey Galatasaray'ın ilk 20-30 dakikada Liverpool'u durdurup durduramayacağına bağlı olacak. Anfield'daki Avrupa gecelerinin atmosferini biliyoruz. Tribünler müthiş bir enerjiyle dolacaktır. Galatasaray taraftarının UEFA cezası nedeniyle Anfield'da yer alamayacak olması da Liverpool'un lehine bir durum. 60 bin civarında Liverpool taraftarı takımlarını destekliyor olacak. Eğer Arne Slot'un öğrencileri bu atmosfere yanıt verip maça hızlı başlar ve erken bir golle ilk maçtaki dezavantajı silerse, Liverpool'un turu geçmesini beklerim."

"ANFIELD SEYİRCİSİ ÇABUK HUZURSUZLANABİLİYOR"

"Ancak bu sezon çok sık yaptıkları gibi maça yavaş başlayıp, inisiyatifi rakibe kaptırıp basit goller yerlerse işler değişir. Bu durum stadyumdaki atmosferi ve sahadaki oyuncuları ciddi şekilde etkileyecektir. Son zamanlarda Liverpool iyi oynamadığında Anfield seyircisi çok çabuk huzursuzlanabiliyor. Kesinlikle merak uyandıran bir gece olacak. Slot'un nasıl bir kadro seçeceğini görmek ilginç olacak."

"SLOT BÜYÜK İSİMLERİN MAÇI KAZANMASINI BEKLEYECEKTİR"

"Konate'nin savunmaya dönmesini bekliyorum. Muhtemelen sağ bekte Frimpong, sol bekte ise Kerkez olur. Orta sahada Gravenberch, Szoboszlai ve Curtis Jones'u görmek isterim. İleride ise Ekitike, Salah ve Wirtz üçlüsü görev yapacaktır ve Slot büyük isimlerin maçı kazanmasını bekleyecektir."