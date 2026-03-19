Galatasaray'ın Liverpool'a karşı 20 yıllık serisi sona erdi!
Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray'ın, İngiliz devine karşı 20 yıllık serisi de sona erdi. Cimbom ayrıca, Devler Ligi'nde 7. kez çeyrek final oynama şansını da kaçırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya veda ederken, İngiliz devine karşı da 20 yıl sonra ilk yenilgisini yaşadı.
İki takım, uluslararası turnuvalarda tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7. kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu mücadelelerde bugüne kadar 3 kez kazanan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. İngiltere temsilcisine karşı tek mağlubiyetini 2006-2007 sezonunda yine deplasmanda yaşayan Galatasaray, aradan geçen 20 yılda rakibiyle yaptığı 3 maçı da kazanmasını bildi.
DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF
Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiltere'deki kötü performansını terse çeviremedi.
İngiliz takımlarıyla iç sahada 14, tarafsız sahada 1 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, 13. deplasman maçına çıktı.
Galatasaray, İngiliz ekiplerine karşı elde ettiği 7 galibiyetin 1'ini dış sahada, 5'ini taraftarı önünde, 1'ini ise tarafsız sahada aldı. "Cimbom" Liverpool müsabakasına kadar İngiltere'de çıktığı 12 mücadelede ayrıca 3 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Ada’da çıktığı 13. maçında 9. kez mağlup oldu.
7. ÇEYREK FİNAL HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ
Galatasaray, “Devler Ligi”nde 7. kez çeyrek finale yükselme hedefini başaramadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 11. kez son 16 turunda mücadele etti.
“Cimbom” daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı. Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasına adını yazdırdı.
1962-63, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, 7. Kez bunu başarmak için mücadele etse de mutlu sona ulaşamadı.
LIVERPOOL, PSG İLE EŞLEŞTİ
Adını çeyrek finale yazdıran Liverpool, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.
Son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen İngiliz temsilcisi, çeyrek finalde turnuvanın son şampiyonu PSG ile eşleşti.
SALAH TARİHE GEÇTİ
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk Afrikalı futbolcu oldu.
Galatasaray mücadelesine kadar "Devler Ligi"nde 49 kez fileleri havalandıran Salah, mücadelenin 62. dakikasında şık bir gole imza attı. Yıldız futbolcu, bu golle Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol turnuvasında 50 gole ulaşan ilk Afrikalı futbolcu ünvanını aldı.
Maçın 45+4. dakikasında penaltıdan yararlanamayan Salah'ın ikinci yarıda bir şutunda top direkten döndü.