Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray'ın Liverpool'a karşı 20 yıllık serisi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Liverpool'a karşı 20 yıllık serisi sona erdi!

        Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray'ın, İngiliz devine karşı 20 yıllık serisi de sona erdi. Cimbom ayrıca, Devler Ligi'nde 7. kez çeyrek final oynama şansını da kaçırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 09:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya veda ederken, İngiliz devine karşı da 20 yıl sonra ilk yenilgisini yaşadı.

        2

        İki takım, uluslararası turnuvalarda tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7. kez karşı karşıya geldi.

        3

        Söz konusu mücadelelerde bugüne kadar 3 kez kazanan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. İngiltere temsilcisine karşı tek mağlubiyetini 2006-2007 sezonunda yine deplasmanda yaşayan Galatasaray, aradan geçen 20 yılda rakibiyle yaptığı 3 maçı da kazanmasını bildi.

        4

        DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

        Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiltere'deki kötü performansını terse çeviremedi.

        İngiliz takımlarıyla iç sahada 14, tarafsız sahada 1 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, 13. deplasman maçına çıktı.

        5

        Galatasaray, İngiliz ekiplerine karşı elde ettiği 7 galibiyetin 1'ini dış sahada, 5'ini taraftarı önünde, 1'ini ise tarafsız sahada aldı. "Cimbom" Liverpool müsabakasına kadar İngiltere'de çıktığı 12 mücadelede ayrıca 3 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Ada’da çıktığı 13. maçında 9. kez mağlup oldu.

        6

        7. ÇEYREK FİNAL HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

        Galatasaray, “Devler Ligi”nde 7. kez çeyrek finale yükselme hedefini başaramadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 11. kez son 16 turunda mücadele etti.

        7

        “Cimbom” daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı. Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasına adını yazdırdı.

        1962-63, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, 7. Kez bunu başarmak için mücadele etse de mutlu sona ulaşamadı.

        8

        LIVERPOOL, PSG İLE EŞLEŞTİ

        Adını çeyrek finale yazdıran Liverpool, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

        Son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen İngiliz temsilcisi, çeyrek finalde turnuvanın son şampiyonu PSG ile eşleşti.

        9

        SALAH TARİHE GEÇTİ

        Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

        Galatasaray mücadelesine kadar "Devler Ligi"nde 49 kez fileleri havalandıran Salah, mücadelenin 62. dakikasında şık bir gole imza attı. Yıldız futbolcu, bu golle Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol turnuvasında 50 gole ulaşan ilk Afrikalı futbolcu ünvanını aldı.

        Maçın 45+4. dakikasında penaltıdan yararlanamayan Salah'ın ikinci yarıda bir şutunda top direkten döndü.

        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OECD'den ücret uyarısı
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Restoranda dehşet anları
        Koç Holding'in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
