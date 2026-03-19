Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde, oto yıkama işi yapan Mustafa Okçu (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında, 16 Mart sabahı park meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

AA ve İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Okçu, yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açmıştı.

Öldürülen Mustafa Deveci, 22 yaşındaydı.

22 YAŞINDA HAYATA VEDA

Kavgada göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybetmiş, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri birini durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, yakalanan kişinin, 16 Mart'ta Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir işletmede çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı Mustafa Okçu (41) olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet zanlısı sağlık kontrolü ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON PİŞMANLIK SÖZLERİ

Sağlık kontrolü sonrasında gazetecilerin 'Neden yaptınız? Pişman mısınız?' sorusu üzerine zanlı Mustafa Okçu "Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Böyle olacağını bilsem oradan kaçardım" dedi.