        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...

        Antalya'da, iki esnaf arasında çıkan, 22 yaşındaki Mustafa Deveci'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından yakalanan 41 yaşındaki Mustafa Okçu emniyetten çıkarken, "Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Böyle olacağını bilsem ben oradan kaçardım" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.03.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde, oto yıkama işi yapan Mustafa Okçu (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında, 16 Mart sabahı park meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

        AA ve İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Okçu, yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açmıştı.

        Öldürülen Mustafa Deveci, 22 yaşındaydı.
        22 YAŞINDA HAYATA VEDA

        Kavgada göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybetmiş, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

        KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

        Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri birini durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

        ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Yapılan incelemede, yakalanan kişinin, 16 Mart'ta Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir işletmede çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı Mustafa Okçu (41) olduğu tespit edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Cinayet zanlısı sağlık kontrolü ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        SON PİŞMANLIK SÖZLERİ

        Sağlık kontrolü sonrasında gazetecilerin 'Neden yaptınız? Pişman mısınız?' sorusu üzerine zanlı Mustafa Okçu "Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Böyle olacağını bilsem oradan kaçardım" dedi.

