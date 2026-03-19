Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
İzmir'in Kiraz ilçesinde, traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan 11 yaşındaki Mehmet Dönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı olaya tanık olan baba ise sinir krizi geçirdi. Soruşturma başlatıldı
Giriş: 19.03.2026 - 12:13
İzmir'de olay, dün saat 19.00 sıralarında Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi’nde meydana geldi. Babası Ahmet Dönmez'e kendilerine ait tarlada yardım eden Mehmet Dönmez (11), plakası öğrenilemeyen traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaştı.
MAKİNEYE KAPILIP SIKIŞTI
DHA'daki habere göre Dönmez, makineye kapılarak sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dönmez'in cansız bedeni, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; oğlunu kanlar içinde gören baba Ahmet Dönmez'in sinir krizi geçirdiği, bir kadının da koşarak olay yerine geldiği anlar yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
