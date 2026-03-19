        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son | İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!

        İzmir'in Kiraz ilçesinde, traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan 11 yaşındaki Mehmet Dönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı olaya tanık olan baba ise sinir krizi geçirdi. Soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        İzmir'de olay, dün saat 19.00 sıralarında Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi’nde meydana geldi. Babası Ahmet Dönmez'e kendilerine ait tarlada yardım eden Mehmet Dönmez (11), plakası öğrenilemeyen traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaştı.

        MAKİNEYE KAPILIP SIKIŞTI

        DHA'daki habere göre Dönmez, makineye kapılarak sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Dönmez'in cansız bedeni, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; oğlunu kanlar içinde gören baba Ahmet Dönmez'in sinir krizi geçirdiği, bir kadının da koşarak olay yerine geldiği anlar yer aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
