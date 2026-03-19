Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması: UEFA'ya tazminat talebimizi ileteceğiz!

zUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

NOA LANG PARMAĞINDAN SAKATLANDI

Karşılaşmanın 76. dakikasında sol kanatta topla buluşan Noa Lang son çizgiye inip ortasını açmak isterken top oyun alanın dışına çıktı. Pozisyonun devamında reklam panolarına çarpan Noa Lang kendisini yere bıraktı. Hollandalı yıldız sedye ile sahadan çıkmak zorunda kalırken yayıncı kuruluş ise Lang'ın parmağının koptuğunu ifade etti.

ERAY YAZGAN'DAN HT SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMA

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool maçında reklam panosuna çarparak sakatlanan Noa Lang için, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e açıklama yaptı.

"UEFA'YA TAZMİNAT TALEBİMİZİ İLETECEĞİZ"

Yazgan açıklamasında, "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçularla görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat talebimizi ileteceğiz. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz. Talebimiz karşılanmazsa, dava söz konusu olabilir. Önceliğimiz oyuncularımızın sağlığı." ifadelerini kullandı.

LANG OPERASYON GEÇİRECEK

Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.