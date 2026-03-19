        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması: UEFA'ya tazminat talebimizi ileteceğiz! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması: UEFA'ya tazminat talebimizi ileteceğiz!

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool maçında reklam panosuna çarparak sakatlanan Noa Lang için HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yazgan, "UEFA'ya tazminat talebimizi ileteceğiz. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!

        zUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

        NOA LANG PARMAĞINDAN SAKATLANDI

        Karşılaşmanın 76. dakikasında sol kanatta topla buluşan Noa Lang son çizgiye inip ortasını açmak isterken top oyun alanın dışına çıktı. Pozisyonun devamında reklam panolarına çarpan Noa Lang kendisini yere bıraktı. Hollandalı yıldız sedye ile sahadan çıkmak zorunda kalırken yayıncı kuruluş ise Lang'ın parmağının koptuğunu ifade etti.

        ERAY YAZGAN'DAN HT SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMA

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool maçında reklam panosuna çarparak sakatlanan Noa Lang için, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e açıklama yaptı.

        "UEFA'YA TAZMİNAT TALEBİMİZİ İLETECEĞİZ"

        Yazgan açıklamasında, "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçularla görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat talebimizi ileteceğiz. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz. Talebimiz karşılanmazsa, dava söz konusu olabilir. Önceliğimiz oyuncularımızın sağlığı." ifadelerini kullandı.

        LANG OPERASYON GEÇİRECEK

        Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş