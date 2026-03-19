        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler

        İstanbul Beşiktaş'ta, bir balıkçıda bebekli aile yemek yediği sırada asma tavan üzerlerine çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan aile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan Kübra Kayhan Özacar, "Lokmamı ağzıma götürürken asma tavan üzerimize çöktü. Bize 'doğal afet' denildi, yardım edilmedi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler

        İstanbul'da olay, 16 Mart Pazar günü saat 18.30 sıralarında Beşiktaş'ta, Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

        AİLECE YEMEK YİYORLARDI

        Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yemek yemek için balıkçıya giden Oğuz Özacar (42), eşi Kübra Kayhan Özacar (33) ve 1 yaşındaki kızları Ö.A.Ö., oturdukları sırada işletmenin asma tavanı üzerlerine çöktü.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÇOCUK GÖZLEM ALTINDA TUTULDU

        Yaralanan aile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Oğuz Özacar ile eşi Kübra Kayhan Özacar’ın vücutlarının çeşitli yerlerinde şişlikler oluştuğu öğrenilirken, 1 yaşındaki çocuk Ö.A.Ö.’nün tedbir amaçlı gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

        AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

        Oğuz Özacar’ın işletme sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

        "DEMİRLERLE KAPLI ASMA TAVAN DÜŞTÜ"

        Olayla ilgili konuşan Kübra Kayhan Özacar, "Yemek sipariş ettik. Siparişten yaklaşık 20 dakika sonra lokmamı ağzıma götürürken başımıza etrafı demirlerle kaplı asma tavan çöktü. Hem benim hem eşimin hem de bebeğimizin üzerine düştü. Bebeğimiz puset içindeydi ancak puset de hasar gördü ve kafasına darbe aldı.

        "DOĞAL AFET NE YAPALIM' DEDİLER"

        Olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Hepimiz darbe aldık, çok mağduruz. Lokanta sahiplerinin bize yaklaşımı iyi değildi. Dışarı çıktıktan sonra kendilerine ulaştım. Bize yardım edilmedi. ‘Kusura bakmayın’ denilmesi yerine ‘Doğal afet, ne yapalım’ denildi. Çok şaşkınım" diye konuştu.

        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        OECD’den ücret uyarısı
