        Galatasaray son durumu açıkladı: Osimhen'de kırık tespit edildi, Lang ameliyat oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray son durumu açıkladı: Osimhen'de kırık tespit edildi, Lang ameliyat oldu!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan futbolculardan Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyata alınacağını açıkladı. Noa Lang hastaneden yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 09:30 Güncelleme:
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya geldi.

        OSIMHEN KOLUNDAN SAKATLANDI

        Osimhen karşılaşmanın 10. dakikasında koluna darbe aldı ve tedavi gördü. İlk yarı boyunca oyunun durduğu dakikalarda tedavi gören Osimhen, ikinci yarıda ise sahaya çıkmadı.

        NOA LANG PARMAĞINDAN SAKATLANDI

        Karşılaşmanın 76. dakikasında sol kanatta topla buluşan Noa Lang son çizgiye inip ortasını açmak isterken top oyun alanın dışına çıktı. Pozisyonun devamında reklam panolarına çarpan Noa Lang kendisini yere bıraktı. Hollandalı yıldız sedye ile sahadan çıkmak zorunda kalırken yayıncı kuruluş ise Lang'ın parmağının koptuğunu ifade etti.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da oyuncuyla ilgili, "Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Burada hastaneye gidecek. Kötü bir yaralanma var." dedi.

        KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        "SAĞ KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ"

        Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        LANG AMELİYAT OLDU

        Galatasaray'da Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyat oldu.

        Noa Lang hastaneden yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ameliyat iyi geçti! Tüm mesajlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
