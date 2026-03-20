        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek için gittiği Rize'de, bayram namazını Güneysu Merkez Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık. Rabbim, Ramazan bayramını tüm alemi İslam için kurtuluşa, dirilişe vesile olmasını nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, kardeşliğin vesilesi kılsın. Orta Doğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Milletimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

        Giriş: 20.03.2026 - 08:08 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını memleketi Rize’nin Güneysu ilçesindeki Merkez Cami’nde kıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. Cami çıkışında simit ikramında bulunduğu gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabb'im Ramazan Bayramı'nı tüm ailem-i İslam için bir kurtuluşa vesile olmasını bizlere nasip eylesin.

        "ORTA DOĞU ŞU AN KAYNIYOR"

        Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, ayrıca bir vesilesi kılsın. Çünkü Orta Doğu, şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail, malum, yüzlerce binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok. Rabb'im yar, yardımcımız olsun Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile kılsın” dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından ilçedeki konutuna geçti.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Akaryakıt pazarında dengeler değişti
