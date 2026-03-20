Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Bayramlaşma Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Allah'ın sabredenlerin yanında olduğuna biz tüm kalbimizle iman ediyoruz. Bayramı hüzünle geçiren kardeşlerimizi selamlıyorum. Coğrafyamızdaki zorlukları aşacağız. Coğrafyamızdaki bu imtihan devresini birbirimize destek olarak, umutla, sabırla, metanetle inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum.

"NETANYAHU TERÖRÜ, KÜRESEL BARIŞI TEHDİT EDİYOR"

Gazze başta olmak üzere canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle kederle sızıyla geçiren tüm dostlarımıza en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. İslam dünyası olarak engellerle, çukurlarla, tertip ve tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz. Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."