        Fatih Terim'den A Milli Takım'a Romanya uyarısı: Akıllı ve temkinli olmalıyız!

        Fatih Terim'den A Milli Takım'a Romanya uyarısı: Akıllı ve temkinli olmalıyız!

        Türk futboluna sayısı başarılar kazandıran teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası play-off maçı öncesi Rumen basınına konuştu. Lucescu ve Montella hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Terim, ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na katılacağına yürekten inandığını söyledi.

        Giriş: 20.03.2026 - 12:42
        Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçı öncesi Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

        Prima Sport'a konuşan Terim, ay-yıldızlıların Dünya Kupası şansını değerlendirirken, Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

        İşte o sözler:

        "LUCESCU SAYGIYI HAK EDİYOR"

        "Mircea Lucescu önemli bir teknik direktör. Büyük bir isim ve kariyerine saygı duymaktan başka bir şey yapamayız çünkü uzun yıllardır, neredeyse hiç ara vermeden, dünyanın dört bir yanında teknik direktörlük yaptı.

        Her zaman aktif olan bir teknik direktör, uzun yıllar boyunca kesintisiz çalıştı. Bu hiç kolay bir şey değil. Bu yüzden onu futbolu çok seven ve futbolu çok iyi bilen biri olarak görüyorum. Futbolu sevmiyorsanız, bu kadar uzun yıllar kesintisiz çalışmanız mümkün değil. Bu yüzden Lucescu saygıyı hak ediyor."

        "O BİR ROMANYA EFSANESİ"

        "Lucescu, 60-65 yıldır futbolla uğraşıyor ve bu yılların çoğunu en üst düzey turnuvalarda geçirdi. Ayrıca o bir Romanya efsanesi. Romanya Futbol Federasyonu'nun, sağlığı elverdiği sürece Lucescu'nun katkılarından yararlanmak istemesinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır arkadaşız, ara sıra görüşüyoruz ve bu mesaj aracılığıyla kendisine en içten dileklerimi iletiyorum."

        "MONTELLA ÖNEMLİ İŞLER BAŞARDI"

        "Mircea Lucescu çok büyük bir teknik direktör ancak Vincenzo Montella da uzun süredir Türkiye'de çalışıyor, ülkeyi iyi tanıyor ve önemli işler başardığı milli takımın önemli bir figürü. O da önemli bir teknik direktör.

        İtalya'da birçok önemli takımı çalıştırdı ve özellikle EURO 2024 elemelerinde Türk futbolunun ihtiyaç duyduğu birliği sağladı."

        "MONTELLA'YA HAK ETTİĞİ DESTEĞİ VERMELİYİZ"

        "O dönemde Türkiye maçlarını yorumluyordum ve o zaman da söylemiştim, şimdi de tekrarlıyorum; Montella'ya hak ettiği desteği vermeliyiz.

        Play-off maçlarından Dünya Kupası'na gideceğini düşünüyorum ya da en azından bunu diliyorum, tüm kalbimle bunu diliyorum. Bu yüzden ona ve takımımıza başarılar diliyorum."

        "ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN, O GÜNLERİ GÖREBİLDİK"

        "90'lı yıllarda milli takımı kurarken hep şöyle derdim; 'Allah'ım, umarım bir gün kadroyu açıklarken Avrupa'da oynayan o kadar çok oyuncum olur ki onları çağırabilirim' Allah yardımcımız olsun.

        Allah'a şükür o günleri görebildik. Şu anda Avrupa'nın en önemli liglerinde oynayan oyuncularımız var. Dürüst olmak gerekirse, hepsi olağanüstü bir lig rekabetinde yer alıyor, bu da milli takım için hazır oldukları anlamına geliyor. Bu milli takım için büyük bir avantaj. Bu yüzden bugün o zaman atılan temellerin sonuçlarını gördüğümüzü söyleyebilirim; dünyanın her köşesinde Türk oyuncular var ve onlarla gurur duyuyorum."

        "AKILLI VE TEMKİNLİ OLMALIYIZ"

        "Rumen futbolu her zaman zengin bir geleneğe sahip olmuştur. Tek maçlar, play-off maçları özel dikkat gösterilmesi gereken maçlardır. Kesinlikle kağıt üzerinde maç öncesi Türkiye favori ancak 90 dakikalık bir maçta ya da uzatmalarda ne olacağını bilemeyiz. Bu yüzden maçın her saniyesinde konsantre olmalı ve konsantrasyonumuzu kaybetmeden hareket etmeliyiz. Akıllı ve temkinli olmalıyız. Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin bu deneyime sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün Avrupa'da oynayan oyuncularımızın formuna baktığımda, hazır olduklarını düşünüyorum çünkü sürekli rekabetin olduğu Avrupa futbolunda oynuyorlar ve bu da onları hazırlıyor."

        "CİDDİYETLE HAREKET ETMELİYİZ"

        "Özellikle tek maçlık bu tür maçlarda, tekrar ediyorum, dikkatli hareket etmemiz çok önemli. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, her şeyi yapabilecek Romanya ile karşılaşacağız. Takımıma güveniyorum ve bir sonraki tura geçeceğimizi umuyorum ancak tekrar ediyorum, ciddiyetle hareket etmeliyiz."

        "TÜM KALBİMLE TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NA GİTMESİNİ İSTİYORUM"

        "Hayatımı bu işe adadım ve tüm kalbimle Türkiye'nin Dünya Kupası'na gitmesini diliyorum. Bir futbolsever olarak bunu dilerken, yıllardır Türkiye'nin tüm turnuvalarda yer alması gerektiğini söyleyen bir teknik direktör olarak, Türkiye'nin katılımının turnuvayı daha çekici hale getirdiğini düşünüyorum.

        EURO 96'dan itibaren, genel olarak Avrupa Şampiyonları'nda önemli işler yaptık. EURO 2008'de, "Biz bitti demeden bitmez" sloganı... Çünkü gerçekten öyle oldu. O turnuvada maç bitmeden ya da biz otobüse binmeden kimse bitmiş ya da bu kesin sonuç denmesin diye şakalar bile yapılıyordu. Sanırım bu yıl, ABD'de çekici, ilginç ve çok iyi futbol oynayan bir takım olarak sahneye çıkacağız ve Dünya Kupası'ndaki bu uzun döneme son vereceğiz. "Ülke olarak hepimiz bunu istiyoruz. Milli takımın yanındayız, kalbimiz, zihnimiz ve tüm düşüncelerimizle milli takımın yanındayız. Allah yolumuzu açık etsin."

