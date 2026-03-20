Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" dedi.

Bahçeli ve beraberindeki partililer Türkeş'in kabrine karanfil bırakarak dua etti, Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, şunları dedi:

"Mübarek Ramazan ayını milletçe geçirmiş bulunduk. Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Bayramı üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız. Ülkemizdeki çevresindeki gelişmeler çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasında çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz. Öncelikle Türk milletine İslam alemine ve bütün insanlığa bayramın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Önümüzdeki dönem, bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir dönem olacaktır. Burada en önemli mesele var olan siyasi partilerimizin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin verimli ve etkin çalışmalarıyla, Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliğinde olmalarını temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."