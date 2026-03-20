        Haberler Gündem Politika Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" dedi.

        İHA'nın haberine göre MHP lideri Bahçeli, bayram namazı sonrası MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

        Bahçeli ve beraberindeki partililer Türkeş'in kabrine karanfil bırakarak dua etti, Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, şunları dedi:

        "Mübarek Ramazan ayını milletçe geçirmiş bulunduk. Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Bayramı üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız. Ülkemizdeki çevresindeki gelişmeler çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasında çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz. Öncelikle Türk milletine İslam alemine ve bütün insanlığa bayramın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Önümüzdeki dönem, bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir dönem olacaktır. Burada en önemli mesele var olan siyasi partilerimizin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin verimli ve etkin çalışmalarıyla, Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliğinde olmalarını temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Üçüncü kez evleniyor
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        Her yerde yağış var!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
