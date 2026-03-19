Güzide Duran, gözyaşlarına boğuldu

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 2008 yılında evlendiği Adnan Aksoy ile devam eden çekişmeli boşanma süreciyle gündemdeki yerini koruyor.

Adnan Aksoy-Güzide Duran

Boşanma süreci devam ederken; Duran'ın, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişki sebebiyle çocukları Selin ve Emir ile arasının açıldığı iddia edildi.

Fikret Orman-Güzide Duran

Çocuklarına olan özlemini her fırsatta dile getiren ünlü model, son olarak gözyaşları içindeki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Duran, kızı Selin'in yer aldığı bir kareyi de yayımlayarak, "Seni çok özledim" ifadeleriyle kızına seslendi.

"SİZİ BEKLİYORUM"

Paylaşımlarında çocuklarından ayrı kalmasına neden olan sürece sitem eden Duran, "Beni sizden uzak tutan ne varsa bilsin ki bir annenin sevgisine yetmez. Ben buradayım, sizi bekliyorum" dedi.

Öte yandan Adnan Aksoy'un 7 Kasım 2024'te açtığı 'zina' davasına karşı Güzide Duran da karşı dava açarak boşanma talebinde bulundu. 10 Nisan 2025'te ön duruşması görülen davanın ilk celsesi 30 Eylül'de gerçekleşti.

"TEK İSTEDİĞİM BOŞANMAK"

6 Ocak'ta görülen ikinci duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Duran, "Tek isteğim bir an önce boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak" sözleriyle beklentisini dile getirmişti.

27 Şubat'ta İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen son duruşmada Fikret Orman tanık olarak dinlenirken, mahkeme Adnan Aksoy'un bir diğer tanığı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir sonraki celsede dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.

Feyza Altun ve Fikret Orman