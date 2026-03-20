Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den yapılan 20 Mart hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı yağışlı olacak. Doğu Anadolu ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri kar yağışlı, diğer bölgeler ise sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Düzce, Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve kıyı Ege'de de kuvvetli poyraz etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.