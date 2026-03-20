        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı - 20 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan 20 Mart hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı yağışlı olacak. Doğu Anadolu ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri kar yağışlı, diğer bölgeler ise sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Düzce, Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve kıyı Ege'de de kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 08:00 Güncelleme:
        Her yerde yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu 11°

        Antalya

        Yağmurlu 14°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 16°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 11°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 13°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Savaşın 21. gününde yaşananlar!
        AB enerji fiyat artışına karşı önlem almaya hazırlanıyor
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Akaryakıt pazarında dengeler değişti
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        "İran savaşı İsrail ordusuna 6,4 milyar dolara mal oldu"
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        The Economist'ten savaş yorumu: Kör öfke
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
