“Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı: Orta Doğu’da kontrolsüz tırmanış

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş, Soğuk Savaş döneminin “kontrollü tırmanma” stratejisinden farklı olarak, kontrol mekanizmalarının zayıfladığı ve küçük ölçekli hamlelerin hızla bölgesel krize dönüştüğü bir sürece işaret ediyor. Özellikle devlet dışı aktörlerin artan rolü, insansız sistemlerin yaygın kullanımı ve saldırıların doğrudan altyapıyı hedef alması, çatışmanın sınırlarını belirsiz hale getiriyor.

Washington’daki düşünce kuruluşları ile Körfez merkezli analizlerde öne çıkan ortak değerlendirme, bu sürecin yalnızca askeri bir gerilim olmadığı yönünde. Aksine, yaşananlar küresel ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen çok katmanlı bir kriz olarak tanımlanıyor.

Enerji üretim tesisleri, petrol rafinerileri ve doğalgaz altyapılarının hedef haline gelmesi, savaşın etkisini cephe hattının ötesine taşıyor. Bu durum, enerji arz güvenliği üzerinde ciddi bir baskı oluştururken; petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açıyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarının risk altına girmesi, küresel ticaretin ana damarlarından birinde kırılganlığı artırarak Avrupa ve Asya ekonomileri üzerinde doğrudan etki yaratabilecek bir risk olarak değerlendiriliyor.

Bu yeni savaş dinamiği, yalnızca enerji piyasalarını değil, aynı zamanda küresel ekonomik sistemi de zincirleme biçimde etkiliyor. Artan enerji maliyetlerinin üretim ve lojistik giderlerini yükseltmesi, enflasyonist baskıyı derinleştirirken; gıda ve temel tüketim ürünlerinde de fiyat artışlarını tetikliyor.

Aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlık, yatırım ortamını zayıflatırken sermaye akışlarında dalgalanmalara yol açıyor. Uzmanlara göre Orta Doğu’da ortaya çıkan bu tablo, yalnızca bölgesel bir güvenlik krizi değil; küresel ekonomi, enerji güvenliği ve jeopolitik dengeler açısından uzun süreli etkiler yaratabilecek yapısal bir kırılma niteliği taşıyor.

Ekonomik cephe: Savaşın asıl maliyeti

Savaşın daha ilk günlerinde ortaya çıkan ekonomik tablo, çatışmanın gerçek maliyetinin henüz yüzeye çıkmadığını gösteriyor.

ABD’nin kısa sürede milyarlarca dolarlık harcamayla karşı karşıya kalması ve Pentagon’un yüz milyarlarca dolarlık ek bütçe talebinde bulunması, bu sürecin uzun soluklu ve yüksek maliyetli bir çatışmaya evrilebileceğine işaret ediyor.

Bu durum yalnızca askeri harcamalarla sınırlı değil; savunma sanayii üretiminden lojistik zincirlerine, enerji tedarikinden finansal piyasalara kadar geniş bir alanda maliyet baskısını artırıyor.

Uzmanlara göre savaşın ilerleyen aşamalarında bu yük, kamu bütçeleri üzerinden küresel ekonomik dengelere daha sert bir şekilde yansıyacak.

Enerji piyasaları ise bu sürecin en hızlı tepki veren alanı olarak öne çıkıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, sadece arz-talep dengesine bağlı bir hareket değil; aynı zamanda risk primi ve jeopolitik belirsizlik kaynaklı bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş hatlarının tehdit altında olması, küresel enerji akışının sürekliliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bu gelişmeler, özellikle enerji ithalatına bağımlı ekonomilerde enflasyon baskısını artırırken, sanayi üretimi ve taşımacılık maliyetlerinde zincirleme bir yükselişi tetikliyor.

Küresel ölçekte bakıldığında, enerji fiyatlarındaki bu artışın büyüme beklentilerini aşağı çekebileceği ve yeni bir ekonomik daralma riskini gündeme getirebileceği ifade ediliyor.

Körfez bölgesinde ise risk daha doğrudan ve kırılgan bir yapıya sahip. Katar’daki Ras Laffan sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinin potansiyel olarak devre dışı kalması, küresel LNG arzında ciddi bir daralma anlamına geliyor. Bu senaryo, Avrupa’nın enerji güvenliği başta olmak üzere Asya pazarlarında da ciddi tedarik krizlerine yol açabilecek bir etki alanı yaratıyor.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki enerji altyapılarının düşük maliyetli insansız hava araçlarına karşı savunmasız olması, savaşın asimetrik doğasının ekonomik sonuçlarını daha da derinleştiriyor.

Bu durum, yüksek teknolojiye dayalı savunma sistemlerine sahip ülkelerin bile düşük maliyetli tehditler karşısında kırılgan hale gelebileceğini ortaya koyarken, enerji altyapısının artık modern savaşların en hassas ve en stratejik hedeflerinden biri haline geldiğini gösteriyor.

Tahran’ın yeni doktrini: Asimetrik caydırıcılık

Sahadaki gelişmeler, İran’ın savaş stratejisinde dikkat çekici bir dönüşüme işaret ediyor. Tahran yönetimi, yalnızca doğrudan askeri karşılık veren klasik reflekslerin ötesine geçerek, rakiplerine ekonomik ve stratejik maliyet üretmeyi önceleyen çok katmanlı bir yaklaşım benimsiyor.

Bu çerçevede enerji altyapıları, deniz ticaret hatları ve bölgesel lojistik ağlar, askeri hedeflerden daha kritik hale gelmiş durumda. İranlı yetkililerin dile getirdiği “doğru zamanda devreye girecek kozlar” ifadesi de bu stratejinin parçası olarak değerlendirilirken, özellikle Körfez’deki tuzdan arındırma tesisleri, petrol rafinerileri ve doğal gaz altyapısının potansiyel hedefler arasında yer aldığı yorumları yapılıyor.

Bu durum, savaşın yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve çevresel sonuçlar doğurabilecek bir boyuta taşındığını gösteriyor.

Uluslararası analizlerde bu yeni yaklaşım, “asimetrik caydırıcılık” çerçevesinde ele alınıyor. Bu modele göre, konvansiyonel güç dengelerinde dezavantajlı olan taraflar, rakiplerinin en hassas noktalarına düşük maliyetli ancak yüksek etkili hamlelerle baskı kurmayı hedefliyor.

İran’ın bu stratejiyle, karşı tarafın askeri üstünlüğünü dengelemek yerine, savaşın maliyetini sürdürülemez seviyelere çekmeyi amaçladığı değerlendiriliyor. Özellikle insansız hava araçları, füze sistemleri ve vekil unsurlar üzerinden yürütülen operasyonlar, doğrudan çatışma yerine yaygın ve sürekli bir baskı oluşturmayı mümkün kılıyor. Bu da çatışmanın coğrafi sınırlarını genişletirken, kontrol edilmesini daha zor hale getiriyor.

Öte yandan, İran iç siyasetinde gözlemlenen dönüşüm de bu stratejik değişimi destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yönetim yapısının giderek daha güvenlik odaklı bir çizgiye kaydığı, karar alma süreçlerinde askeri kurumların etkisinin arttığı yönündeki değerlendirmeler, sahadaki sertleşmenin arka planını oluşturuyor. Bu durum, diplomatik esneklik alanının daraldığı ve kriz yönetiminde askeri reflekslerin daha belirleyici hale geldiği bir sürece işaret ediyor.

Uzmanlara göre bu yapı, kısa vadede daha agresif ve risk almaya açık hamleleri mümkün kılarken, uzun vadede çatışmanın kontrolsüz biçimde genişleme ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Körfez’de güven krizi derinleşiyor

Çatışmanın en kritik sonuçlarından biri, Körfez ülkeleri ile İran arasındaki zaten sınırlı olan güven zemininin neredeyse tamamen ortadan kalkması oldu. Bölge başkentlerinde yapılan değerlendirmelerde, enerji tesisleri ve kritik altyapıların hedef alınabileceğine dair mesajlar doğrudan bir güvenlik tehdidi olarak okunuyor.

Bu algı, sadece askeri riskleri değil, aynı zamanda ekonomik kırılganlıkları da ön plana çıkarıyor. Özellikle petrol, doğalgaz ve su üretim tesisleri gibi hayati unsurların hedef haline gelebileceği endişesi, Körfez ülkelerini savunma politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve daha sert güvenlik önlemleri almaya yöneltiyor.

Bu güvensizlik ortamı, bölgesel diplomasinin hareket alanını da ciddi şekilde daraltıyor. Daha önce sınırlı da olsa sürdürülen diyalog kanalları, karşılıklı şüphelerin artmasıyla birlikte etkisini kaybediyor. Körfez ülkeleri, İran’ın söylem ve eylemleri arasındaki farkın giderek açıldığını düşünürken; Tahran’ın ise bölgesel baskı altında daha sert refleksler geliştirdiği değerlendiriliyor. Bu karşılıklı algı farklılığı, yanlış hesaplama riskini artırırken, küçük bir gerilimin hızla daha geniş çaplı bir krize dönüşme ihtimalini güçlendiriyor.

Katar ve Türkiye gibi arabuluculuk kapasitesine sahip aktörler açısından ise tablo oldukça karmaşık. Bir yandan gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik girişimler sürdürülürken, diğer yandan sahadaki askeri hareketlilik bu çabaların etkisini sınırlıyor.

Körfez merkezli analizlerde, mevcut güvensizlik ortamının kısa vadede aşılmasının zor olduğu ve taraflar arasında kalıcı bir diyalog zemini oluşturmanın giderek daha maliyetli hale geldiği vurgulanıyor. Bu durum, bölgesel kriz yönetiminin yalnızca diplomasiyle değil, aynı zamanda güven artırıcı somut adımlarla desteklenmediği sürece sonuç üretmesinin güçleştiğine işaret ediyor.

Avrupa’nın endişesi: Enerji ve göç baskısı

Avrupa başkentlerinde ise savaşın etkileri farklı bir boyutta hissediliyor. Enerji arzında yaşanabilecek kesintiler ve İran’da olası bir istikrarsızlık durumunda ortaya çıkabilecek göç dalgası, Avrupa için en büyük riskler arasında görülüyor. Bu nedenle Avrupa ülkeleri, bir yandan enerji güvenliğini sağlama arayışına girerken, diğer yandan olası bir insani krize karşı hazırlık yapıyor.

Hürmüz Boğazı’nın güvenliği de bu bağlamda kritik bir başlık olarak öne çıkıyor. Küresel petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği bu dar su yolu, herhangi bir askeri tırmanmada doğrudan hedef haline gelebilecek bir noktada bulunuyor. Ancak bu bölgeye yönelik askeri bir müdahalenin siyasi maliyetinin yüksek olması, Avrupa’nın hareket alanını sınırlıyor.

Washington’da belirsizlik: Strateji arayışı

ABD tarafında öne çıkan en kritik başlık, sahadaki gelişmelere paralel, net ve bütüncül bir stratejinin henüz ortaya konulamamış olması. Beyaz Saray içinde yaşanan görüş ayrılıkları ve karar alma mekanizmalarındaki farklı yaklaşımlar, Washington’un kriz yönetiminde zorlandığına işaret ediyor.

Bir yanda askeri baskının artırılması gerektiğini savunan çevreler bulunurken, diğer yanda çatışmanın kontrolsüz biçimde genişleme riskine dikkat çeken daha temkinli bir yaklaşım öne çıkıyor. Bu durum, ABD’nin hem sahadaki askeri angajmanının sınırları hem de diplomatik hedefleri konusunda netlik sağlayamamasına neden oluyor.

Müttefiklerle yaşanan görüş ayrılıkları da bu belirsizliği derinleştiriyor. Avrupa ülkelerinin daha temkinli ve sınırlı müdahaleden yana tavır alması, Washington’un oluşturmak istediği ortak cepheyi zayıflatıyor.

ABD Başkanı’nın sert söylemleri ile yönetim içindeki daha ihtiyatlı değerlendirmeler arasındaki fark, dış politikada tutarsız bir görüntü oluştururken, sahadaki aktörler açısından da öngörülebilirliği azaltıyor.

Uzmanlara göre bu tablo, kriz yönetiminde stratejik netlik eksikliğinin yalnızca askeri sonuçlar doğurmayacağını, aynı zamanda ABD’nin küresel liderlik algısını da doğrudan etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Savaşın geleceği: Üç farklı yol

Uzmanlara göre mevcut tablo, üç temel senaryonun giderek daha belirgin hale geldiği bir sürece işaret ediyor.

İlk senaryo, tarafların doğrudan geri adım atmadan çatışmayı sürdürdüğü, maliyetlerin giderek arttığı uzun süreli bir yıpratma savaşı. Bu modelde askeri kazanımlar sınırlı kalırken, ekonomik ve siyasi maliyetler katlanarak büyüyor. İkinci senaryo ise ABD’nin belirli askeri hedeflere ulaşıldığını ilan ederek sahadan kademeli biçimde çekilmesi.

Bu yaklaşım kısa vadede tansiyonu düşürebilecek bir seçenek olarak görülse de, sahada kalıcı bir denge üretme konusunda soru işaretleri barındırıyor. Özellikle güç boşluğu oluşması halinde bölgesel aktörlerin yeniden pozisyon alması, çatışmanın farklı bir formda devam etmesine yol açabilir.

Üçüncü ve en zor görülen seçenek ise diplomatik bir çözüm sürecinin devreye girmesi. Umman gibi arabulucu ülkelerin önerdiği çerçeve, bölgesel güvenlik mekanizmalarının yeniden inşasını ve nükleer faaliyetler konusunda karşılıklı şeffaflığı esas alıyor.

Ancak mevcut güvensizlik ortamı, tarafların aynı masa etrafında kalıcı bir uzlaşmaya varmasını zorlaştırıyor. Taraflar arasındaki derinleşmiş güven krizi, yalnızca teknik müzakere başlıklarını değil, aynı zamanda siyasi iradeyi de sınırlıyor. Bu nedenle diplomatik çözüm ihtimali tamamen dışlanmasa da, kısa vadede somut bir anlaşmaya dönüşmesinin oldukça düşük olduğu değerlendiriliyor.

Yeni cepheler: İsrail, Suriye ve Hizbullah

Savaşın yalnızca İran ile sınırlı kalmadığı, Lübnan ve Suriye hattında da yeni cephelerin oluştuğu görülüyor. İsrail’in Hizbullah’ı zayıflatma hedefi doğrultusunda Suriye üzerinde baskı kurduğu ve Şam’ı doğrudan çatışmaya çekmeye çalıştığı değerlendiriliyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen askeri operasyonlar, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

İsrail’in stratejisinin, Hizbullah’ı yalnızca Lübnan içinde değil, bölgesel ölçekte sıkıştırmak olduğu ifade ediliyor. Ancak sahadaki gelişmeler, bu hedefe ulaşmanın kolay olmadığını gösteriyor. Özellikle Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalar, beklenen hızlı sonuçların alınamadığını ortaya koyuyor.

Suriye’nin rolü: Koridor savaşı

Suriye yönetimi ise bu süreçte farklı bir stratejik vizyon ortaya koyuyor. Ülkenin enerji ve ticaret hatlarının merkezi haline getirilmesi hedefi, bölgesel dengeleri doğrudan etkileyebilecek bir adım olarak görülüyor. Bu vizyon, Hürmüz Boğazı’na alternatif güzergahlar oluşturma potansiyeli taşıyor.

Ancak bu durum, bölgedeki diğer aktörlerle yeni bir rekabet alanı yaratıyor. Özellikle İsrail’in, bu tür bir jeopolitik dönüşümü kendi güvenlik perspektifi açısından risk olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Güvensizlik üzerine kurulu yeni dönem

Ortadoğu’da yaşanan bu süreç, yalnızca askeri cephede yaşanan bir çatışma değil; güvenlik mimarisinin çözüldüğü ve yerini belirsizliğin aldığı yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Artık sahada elde edilen taktik kazanımların ötesinde, enerji hatlarını kontrol etmek, ticaret yollarını yönlendirmek ve bölgesel nüfuz alanlarını genişletmek asıl mücadele alanı haline gelmiş durumda.

Bu çerçevede petrol ve doğalgaz altyapıları, deniz geçiş noktaları ve lojistik koridorlar, modern savaşın en kritik unsurları olarak öne çıkıyor. Bölgedeki her askeri hamlenin aynı zamanda ekonomik ve jeopolitik bir karşılığı bulunurken, bu durum çatışmayı çok katmanlı ve uzun vadeli bir rekabete dönüştürüyor.

Ancak bu karmaşık denklemin en kırılgan noktası değişmiyor: Taraflar arasında neredeyse tamamen ortadan kalkmış olan güven. Diplomatik temasların sınırlı kalması ve her adımın karşı taraf tarafından tehdit olarak algılanması, kalıcı bir çözüm ihtimalini zayıflatıyor.

Bu nedenle uzmanlar, savaşın ani bir şekilde sona ermesinden ziyade, biçim değiştirerek farklı cephelerde devam etmesinin daha olası olduğuna dikkat çekiyor.

Orta Doğu’nun önümüzdeki dönemde daha düşük yoğunluklu ancak daha yaygın ve süreklilik arz eden çatışmaların sahnesi olabileceği, bu sürecin ise hem bölge ülkeleri hem de küresel sistem açısından uzun süreli bir istikrarsızlık üretme potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.