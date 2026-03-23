18 Mart'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ üretimi yapan bir fabrikadaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, patlamada fabrikada çalışan işçi Cumhur Önbay (48) hayatını kaybetmişti.
Ortalık savaş alanına döndü! Kazan patladı, 1 kişi öldü!
Tekirdağ'da 5 gün önce yaşanan dehşette yeni bir gelişme yaşandı. Olayda bir kişinin öldüğü yağ fabrikasındaki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı
Giriş: 23.03.2026 - 13:05
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yağ fabrikasındaki buhar kazanının patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
AA'da yer alan habere göre bir kişinin hayatını kaybettiği patlama anı çevredeki bir başka fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yaşanan şiddetli patlamanın ardından bazı metal parçaların etrafa fırlaması yer alıyor. Patlamadan saniyeler önce ise bölgeden 3 kadın işçinin geçtiği görülüyor.
