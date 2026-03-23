        Tofaş Amerika'ya geri dönüyor! Bursa'dan 230 bin araç ABD'ye gidecek

        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor! Bursa'dan 230 bin araç gidecek

        Tofaş, 5 yıl aranın ardından yeniden Amerika pazarına ihracat yapmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretilen, orta hafif ticari araç segmentinde yer alan 'K0' kodlu aracın, 2027 yılının ikinci yarısından itibaren Ram ProMaster City adıyla Kuzey Amerika'ya ihraç edilmesi planlanıyor. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planlanan K0 projesinin, 230 bin adedini Kuzey Amerika'ya ihraç edeceklerini bildirdi. Tofaş, Bursalı Doblo'yu Ram ProMaster City ismi ile 2014-2022 yılları arasında ABD'ye göndermişti. Ram ProMaster City yeni neslinde ise Doblo yerine Fiat Scudo/Ulysee modelleri ile aynı gövdeyi paylaşacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 23.03.2026 - 07:09 Güncelleme:
        Tofaş Amerika'ya geri dönüyor

        Tofaş, daha önce Doblo ile gerçekleştirdiği ABD ihracatına, 'K0' kodlu orta boy hafif ticari araç ürün grubu ile kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor.

        Bu kapsamda Tofaş Fabrikası’nda 2032 yılına kadar üretilecek olan yeni 'K0' model ailesinin, 2027 yılında Ram ProMaster City ismiyle ABD’ye ihracatına başlanacak.

        Kuzey Amerika ihracatına yeniden başlayacaklarını söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Bu ihracat, Türk otomotiv sanayisinin Kuzey Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından önemli bir adım. Ülkemiz otomotiv sanayi ve Tofaş adına mutlu ve gururluyuz. Daha önce Doblo ile bu tecrübeyi yaşamıştık. Bugün ise çok daha deneyimli ve güçlü bir şekilde bu büyük pazar için yeniden üretim yapacağız" dedi.

        Amerika'ya yapılacak ihracatın detaylarına da değinen Eroldu, "Üretimine başladığımız K0 ürün ailesinde toplam 386 milyon Euro’luk yatırım yapıldı. 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planladığımız K0 projesinin 230 bin adedini 2027 yılından itibaren Kuzey Amerika’ya ihraç edeceğiz" diye konuştu.

        Bu yıl üçüncü çeyrekte 'K9' model ailesinin yeniden Tofaş’ta üretimine başlayacaklarını da hatırlatan Eroldu, Tofaş’ın üretim hacmi ve çeşitliliğini artırarak, ihracat pazarlarını da genişleteceklerini belirtti.

        Tofaş, Bursa’da geliştirilerek üretilen Fiat Doblo’nun Ram markalı versiyonunu ProMaster City ismiyle 2014 yılı sonunda ABD’ye ihraç etmeye başlamıştı.

        İlk nesil Ram ProMaster City
        İlk nesil Ram ProMaster City

        Bursalı Doblo'nun ABD macerası 2022 yılında sona ermişti.

        1.6 LİTRE BENZİNLİ MOTOR İLE GÖNDERİLECEK

        Kuzey Amerika pazarına Ram ProMaster City ismiyle sunulacak ve Tofaş tarafından üretilecek yeni orta boy hafif ticari van, 1.6 litrelik dört silindirli turbo beslemeli motorla yollara çıkacak.

        166 HP güç ve 221 lb-ft tork üreten motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla ön aksa aktarıyor.

        Araç, 4.7 metreküp taşıma hacmi ve 2.82 metre uzunluğundaki yükler için yükleme zemini sunuyor, bu sayede iki standart ABD paleti arka arkaya yerleştirilebiliyor.

        9 FARKLI TİCARİ MODELİ ÜRETECEK

        Tofaş ve Stellantis arasında 2023 yılında yapılan anlaşma kapsamında, Stellantis'in 5 markası için 'K0' adı verilen 1 tonluk hafif ticari araç ailesinin üretimi Bursa'daki Tofaş fabrikasına kaydırılmıştı.

        İlk etapta 232 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedefleniyor.

        Bu anlaşmanın devamı niteliğindeki yeni imzalar ise 2025 yılında atıldı.

        Böylece, Bursa'daki Tofaş fabrikasında 2000 yılından beri 2 milyon adetten fazla üretilen Fiat Doblo da, 2023'te gittiği İspanya'dan Bursa'ya yeniden dönüş biletini kapmış oldu.

        Yeni anlaşma kapsamında, Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot gibi Stellantis markaları için 'K9' hafif ticari araç ailesinin Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkı için bir üretim sözleşmesi imzalandı. Doblo ve 'kuzenlerinin' Bursa'daki üretiminin 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlaması hedefleniyor.

        Fakat, Doblo'nun üretiminin Bursa'ya geri dönüşüne rağmen, Ram ProMaster City'nin yeni neslinde yine Bursa'da üretilen Scudo/Ulysee altyapısı tercih edildi.

        Kim bilir, belki ilerleyen dönemde Doblo yeniden Ram markasının bu sefer başka bir ismi ile Amerika'ya yeniden yolculuğa çıkar!

        HANGİ ARAÇLAR 'K0' VE 'K9'?

        Peki nedir bu 'K0' ve 'K9' diyecek olursanız, hemen o konuya da bir açıklık getirelim.

        Bursa'da üretilen ve Amerika'ya ihraç edilecek 'K0' ailesi;

        - Fiat Scudo/Ulysee

        - Peugeot Expert/Traveller,

        - Citroen Jumpy/Spacetourer,

        - Opel ve Vauxhall Vivaro/Zafira Life,

        - Ram ProMaster City modellerini kapsıyor.

        Yine Bursa'da üretilecek 'K9' ailesi ise;

        - Fiat Doblo,

        - Peugeot Partner/Rifter,

        - Citroën Berlingo,

        - Opel/Vauxhall Combo modellerinden oluşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin-Antalya kara yolundaki heyelan anı, toprak altında kalan aracın kamerasında

        Mersin'in Aydıncık ilçesindeki kara yolunda meydana gelen heyelan anı, toprak altında kalan cipin araç kamerasınca kaydedildi. (AA)

        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye Hürmüz uyarısı
        İran’dan ABD’ye Hürmüz uyarısı
        Rutte, Trump'tan "anlayış" istedi
        Rutte, Trump’tan "anlayış" istedi
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi sorgulanıyor
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası