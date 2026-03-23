Tofaş, daha önce Doblo ile gerçekleştirdiği ABD ihracatına, 'K0' kodlu orta boy hafif ticari araç ürün grubu ile kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Tofaş Fabrikası’nda 2032 yılına kadar üretilecek olan yeni 'K0' model ailesinin, 2027 yılında Ram ProMaster City ismiyle ABD’ye ihracatına başlanacak.

Kuzey Amerika ihracatına yeniden başlayacaklarını söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Bu ihracat, Türk otomotiv sanayisinin Kuzey Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından önemli bir adım. Ülkemiz otomotiv sanayi ve Tofaş adına mutlu ve gururluyuz. Daha önce Doblo ile bu tecrübeyi yaşamıştık. Bugün ise çok daha deneyimli ve güçlü bir şekilde bu büyük pazar için yeniden üretim yapacağız" dedi.

Amerika'ya yapılacak ihracatın detaylarına da değinen Eroldu, "Üretimine başladığımız K0 ürün ailesinde toplam 386 milyon Euro’luk yatırım yapıldı. 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planladığımız K0 projesinin 230 bin adedini 2027 yılından itibaren Kuzey Amerika’ya ihraç edeceğiz" diye konuştu.

Bu yıl üçüncü çeyrekte 'K9' model ailesinin yeniden Tofaş’ta üretimine başlayacaklarını da hatırlatan Eroldu, Tofaş’ın üretim hacmi ve çeşitliliğini artırarak, ihracat pazarlarını da genişleteceklerini belirtti.

Tofaş, Bursa’da geliştirilerek üretilen Fiat Doblo’nun Ram markalı versiyonunu ProMaster City ismiyle 2014 yılı sonunda ABD’ye ihraç etmeye başlamıştı.

İlk nesil Ram ProMaster City

Bursalı Doblo'nun ABD macerası 2022 yılında sona ermişti.

1.6 LİTRE BENZİNLİ MOTOR İLE GÖNDERİLECEK

Kuzey Amerika pazarına Ram ProMaster City ismiyle sunulacak ve Tofaş tarafından üretilecek yeni orta boy hafif ticari van, 1.6 litrelik dört silindirli turbo beslemeli motorla yollara çıkacak.

166 HP güç ve 221 lb-ft tork üreten motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla ön aksa aktarıyor.

Araç, 4.7 metreküp taşıma hacmi ve 2.82 metre uzunluğundaki yükler için yükleme zemini sunuyor, bu sayede iki standart ABD paleti arka arkaya yerleştirilebiliyor.

9 FARKLI TİCARİ MODELİ ÜRETECEK

Tofaş ve Stellantis arasında 2023 yılında yapılan anlaşma kapsamında, Stellantis'in 5 markası için 'K0' adı verilen 1 tonluk hafif ticari araç ailesinin üretimi Bursa'daki Tofaş fabrikasına kaydırılmıştı.

İlk etapta 232 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedefleniyor.

Bu anlaşmanın devamı niteliğindeki yeni imzalar ise 2025 yılında atıldı.

Böylece, Bursa'daki Tofaş fabrikasında 2000 yılından beri 2 milyon adetten fazla üretilen Fiat Doblo da, 2023'te gittiği İspanya'dan Bursa'ya yeniden dönüş biletini kapmış oldu.

Yeni anlaşma kapsamında, Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot gibi Stellantis markaları için 'K9' hafif ticari araç ailesinin Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkı için bir üretim sözleşmesi imzalandı. Doblo ve 'kuzenlerinin' Bursa'daki üretiminin 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlaması hedefleniyor.

Fakat, Doblo'nun üretiminin Bursa'ya geri dönüşüne rağmen, Ram ProMaster City'nin yeni neslinde yine Bursa'da üretilen Scudo/Ulysee altyapısı tercih edildi.

Kim bilir, belki ilerleyen dönemde Doblo yeniden Ram markasının bu sefer başka bir ismi ile Amerika'ya yeniden yolculuğa çıkar!

HANGİ ARAÇLAR 'K0' VE 'K9'?

Peki nedir bu 'K0' ve 'K9' diyecek olursanız, hemen o konuya da bir açıklık getirelim.

Bursa'da üretilen ve Amerika'ya ihraç edilecek 'K0' ailesi;

- Fiat Scudo/Ulysee

- Peugeot Expert/Traveller,

- Citroen Jumpy/Spacetourer,

- Opel ve Vauxhall Vivaro/Zafira Life,

- Ram ProMaster City modellerini kapsıyor.

Yine Bursa'da üretilecek 'K9' ailesi ise;

- Fiat Doblo,

- Peugeot Partner/Rifter,

- Citroën Berlingo,

- Opel/Vauxhall Combo modellerinden oluşuyor.