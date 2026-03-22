        Haberler Dünya İran: Silahlı Kuvvetler'in doktrini savunmadan saldırıya dönüştü | Dış Haberler

        İran: Silahlı Kuvvetler'in doktrini savunmadan saldırıya dönüştü

        İran, bundan sonraki süreçte savunmadan saldırıya geçtiklerini ve ABD-İsrail'in saldırılarına karşı daha yeni ve gelişmiş silah sistemleri kullanacaklarını duyurdu.

        Giriş: 22.03.2026 - 13:54 Güncelleme:
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Silahlı Kuvvetlerin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerine dair açıklamalarda bulundu.

        Ülkeyi savunmada "Silahlı Kuvvetlerin doktrininin savunmadan saldırıya dönüştüğünü ve buna uygun olarak savaş taktiklerini değiştirdiklerini söyleyen Abdullahi, şunları kaydetti:

        "Suçlu düşmanlar, savaş alanında İran'ın bazı yönlerini çoktan anladılar ve bu süreç devam edecek. Savaş alanında yeni sürprizler yaşatacağız. Daha yeni ve gelişmiş silahlarla düşmanın hesaplarını altüst edeceğiz."

        İranlı komutan, ABD-İsrail'in, "İran'ın silah üretim tesislerini imha ettiklerine ve artık silah üretemediğine" dair iddialarına da dolaylı yoldan yanıt vererek, "Genç bilim insanlarının düşmanın hesaplarını tamamen altüst edecek gelişmiş teçhizat ve silahlar üretmeye devam ettiğini" söyledi.

