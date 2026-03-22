        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız Juventus tarihine geçti! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız Juventus tarihine geçti!

        İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Sassuolo maçında attığı golle kulüp tarihine geçti.

        Giriş: 22.03.2026 - 09:52 Güncelleme:
        1

        İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, sahasında Sassuolo ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda yara aldı.

        2

        Juve'nin maçtaki tek golünü Kenan Yıldız kaydederken, milli futbolcu attığı bu golle siyah-beyazlı kulübün tarihine geçti.

        3

        Karşılaşmanın 14. dakikasında fileleri havalandıran yıldız isim, ligde 10. golüne ulaştı.

        4

        4 Mayıs 2005 doğumlu Kenan Yıldız, Juventus tarihinde bir Serie A sezonunda 21 yaşına gelmeden çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

        5

        Bu sezon Torino ekibiyle tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol, 10 asistle 21 gole doğrudan katkıda bulundu.

