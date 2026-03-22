Kenan Yıldız Juventus tarihine geçti!
İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Sassuolo maçında attığı golle kulüp tarihine geçti.
Giriş: 22.03.2026 - 09:52
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, sahasında Sassuolo ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda yara aldı.
Juve'nin maçtaki tek golünü Kenan Yıldız kaydederken, milli futbolcu attığı bu golle siyah-beyazlı kulübün tarihine geçti.
Karşılaşmanın 14. dakikasında fileleri havalandıran yıldız isim, ligde 10. golüne ulaştı.
4 Mayıs 2005 doğumlu Kenan Yıldız, Juventus tarihinde bir Serie A sezonunda 21 yaşına gelmeden çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.
Bu sezon Torino ekibiyle tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol, 10 asistle 21 gole doğrudan katkıda bulundu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ