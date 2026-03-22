İran'dan ABD'ye: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz Boğazı açık

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı enerji şoku, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmasıyla enerji şokunu büyüttü.

İranlı üst düzey diplomat Ali Mousavi, Tahran'ın deniz güvenliğini artırmak ve Körfez'deki denizcileri korumak için Uluslararası Denizcilik Örgütü ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve "İran'ın düşmanlarıyla" bağlantısı olmayan gemilerin, Tahran ile güvenlik ve emniyet düzenlemelerini koordine ederek boğazı geçebileceğini söyledi.

Enerji krizinin sorumlusunun ABD ve İsrail olduğunu belirten Mousavi, "Diplomasi İran'ın önceliği olmaya devam ediyor. Ancak saldırganlığın tamamen sona ermesi ve karşılıklı güven daha önemlidir" dedi.

Devrim Muhafızları: Biz de onların altyapısını hedef alırız

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde elektrik santrallerini vuracağı tehdidine karşılık, böyle bir durumda ABD ve İsrail’in altyapılarını hedef alacağını açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran’ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

"2 milyon dolar alıyoruz"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmasının ise İran’ın gücünü gösterdiğini savundu.​​​​​​​