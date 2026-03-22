Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!

Yıl 2015... Tarih yaprakları 9 Haziran’ı gösteriyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde 36 yaşındaki Cüneyt Fehmi, sevgilisiyle birlikte Beyoğlu’ndaki bir gece kulübünde eğleniyordu. Henüz yeni başlayan ilişkilerinin heyecanını yaşayan çift, sabaha karşı İstanbul’un eğlence merkezlerinden olan Beyoğlu’ndan ayrıldı. İkili, bindikleri araçla yola çıktı. Direksiyonda Cüneyt Fehmi vardı, sevgilisi ise yanında oturuyordu.

Dolapdere’den Şişli ve Kağıthane istikametine doğru ilerleyen araç, bir süre sonra farkında olmadan başka bir aracın takibine girdi. Ve o an... Takip eden araçtan silahla ateş açıldı. Araç bir anda kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunlardan biri Cüneyt Fehmi’ye isabet etti. Aldığı darbeyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Cüneyt Fehmi’nin aracı savruldu ve bariyerlere çarparak durabildi.

Araç içinde büyük panik yaşanıyordu. Sevgilisi yaşanan saldırı karşısında şok geçirirken, o sırada olay yerinden geçen bir ticari taksi sürücüsü durumu fark etti. Taksi şoförü aracını hemen durdurarak bariyerlere çarpan aracın yanına koştu. O an kimse, bu saldırının sıradan bir silahlı saldırı olmadığını henüz bilmiyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ticari taksi sürücüsü, Cüneyt Fehmi’yi aracın içinde kanlar içinde buldu. Hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilçe polis ekiplerinin eşliğinde araçta ağır yaralı halde bulunan Cüneyt Fehmi’yi hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, başına isabet eden kurşun nedeniyle Cüneyt Fehmi kurtarılamadı. Artık olay bir cinayet vakasıydı. Bu dosya, ilerleyen süreçte filmleri aratmayan bir soruşturmayla çözülecek ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’nin deneyimli dedektiflerinin önüne gelecekti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ve dosya kısa süre içinde cinayet dedektiflerine verildi. Cinayet dedektifleri vakit kaybetmeden çalışmaya başladı. Olayın nerede ve nasıl gerçekleştiği, saldırının hangi güzergâhta yapıldığı ve şüphelilerin hangi araçla hareket ettiği tek tek incelenmeye alındı. İlçe ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre olay, planlı bir cinayete benziyordu. Cüneyt Fehmi, başka bir araç tarafından takip edilmiş ve ardından silahlı saldırıya uğramıştı. Dedektifler ilk olarak maktul ile yanındaki kadının ilişkisini mercek altına aldı. Ardından saldırıyı gerçekleştiren aracın plakasına ulaşabilmek için soruşturma daha da derinleştirildi. Bu cinayette en kritik soru şuydu: Cüneyt Fehmi neden hedef alınmıştı?

YENİ SEVGİLİ OLMUŞLARDI

Araçta bulunan Cüneyt Fehmi’nin sevgilisinin ifadesine başvuruldu. Şokun etkisini atlattıktan sonra polise ifade veren genç kadın, Cüneyt Fehmi ile henüz yeni bir ilişkiye başladıklarını anlattı. Olay günü Beyoğlu’nda eğlendikten sonra eve gitmek üzere yola çıktıklarını söyleyen genç kadın, yolda kim olduğunu göremediği kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradıklarını belirtti. Genç kadın saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Dedektifler, genç kadının ifadesi doğrultusunda dikkatlerini onun geçmişine çevirdi. Özellikle eski ilişkileri mercek altına alındı. Genç kadının eski sevgilisinin ismi not edildi ve araştırma başlatıldı.

SEVGİLİ ESRARENGİZ ŞEKİLDE KAYIP

Yapılan ilk incelemelerde Cüneyt Fehmi’nin herhangi bir husumet yaşadığı kişiye rastlanmadı. Alacak-verecek meselesi ya da geçmişten gelen bir düşmanlık da bulunmuyordu. Bu durum dedektifleri başka bir ihtimale yönlendirdi. Elde edilen bilgiler, bu planlı saldırının genç kadının eski sevgilisiyle bağlantılı olabileceğini gösteriyordu. Ancak bu noktada dikkat çeken başka bir detay ortaya çıktı. Dedektifler, ismi belirlenen eski sevgiliyi araştırmaya başladığında ilginç bir durumla karşılaştı. Eski sevgili ortalarda yoktu. Hiçbir yerde görünmüyordu. Bu kayboluş, cinayet dedektifleri için önemli bir soru işaretine dönüşmüştü.

ARACI KULLANAN YAKALANDI

Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan dedektifler, saldırıyı gerçekleştiren aracın plakasına ulaştı. Plaka üzerinden yapılan incelemede, aracın sahibinin genç kadının eski sevgilisi olmadığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler hızla harekete geçti. Düzenlenen operasyonla araç sahibi gözaltına alındı.

KATİL ESKİ SEVGİLİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin verdiği ifade, cinayetin perde arkasını ortaya çıkardı. Şüpheli, olay günü aracı kendisinin kullandığını, silahlı saldırıyı ise Yusuf isimli arkadaşının gerçekleştirdiğini söyledi. Dedektifler verilen ismi araştırdığında, Yusuf’un Cüneyt Fehmi’nin sevgilisinin eski sevgilisi olduğunu tespit etti. Artık tablo netleşmişti. Cüneyt Fehmi, genç kadının eski sevgilisi tarafından hedef alınmış ve öldürülmüştü. Ancak soruşturmanın önünde hâlâ büyük bir engel vardı. Katil zanlısı Yusuf olaydan sonra ortadan kaybolmuştu.

AYLAR SONRA İLK İZ

Cinayet dedektifleri, şüpheli Yusuf’u yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ancak şüpheli adeta yer yarılmış gibi ortadan kaybolmuştu. Nereye kaçtığına dair hiçbir iz yoktu. Yurt dışına kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları uyarıldı. Günler geçti... Haftalar geçti... Aylar geçti... Ancak Yusuf’tan hiçbir haber alınamadı. Katil zanlısı izini ustaca kaybettirmişti. Ne bir cep telefonu kullanıyor ne de herhangi bir yakınıyla iletişime geçiyordu. Dedektifler için bu dosya artık bir sabır ve zeka mücadelesine dönüşmüştü. Ve tam bu noktada derinleşen soruşturmada inanılmaz bir bilgiye ulaşıldı.

ÇOBANLIK YAPIYORDU

Cinayet dedektifleri, aylar süren çalışmanın ardından katil zanlısının izine dair ilk somut bilgiye ulaştı. Şüphelinin Arnavutköy’de bir çiftlikte çobanlık yaptığı tespit edildi. Bu bilgi, olaydan yaklaşık 8 ay sonra ulaşılan ilk ciddi ipucuydu. Ancak ortada önemli bir sorun vardı. Şüphelinin hangi çiftlikte çalıştığı bilinmiyordu. Bölgede çok sayıda çiftlik bulunuyordu ve her birinin tek tek kontrol edilmesi gerekiyordu. Dedektifler, tüm zorluklara rağmen geri adım atmadı. Katil zanlısını yakalamakta kararlıydılar.

TÜCCAR KILIĞINA GİRİLDİ

Dedektifler, yapılacak çalışmanın yöntemini belirlerken kritik bir detayı göz önünde bulundurdu. Eğer polis kimliğiyle çiftliklere gidip araştırma yaparlarsa, şüphelinin bunu öğrenip kaçma ihtimali vardı. Aylar sonra ulaşılan bu önemli ipucunun boşa gitmesine izin verilemezdi. Bu nedenle cinayet dedektifleri dikkat çekmeyen bir plan hazırladı. Plana göre ekipler, bölgeye hayvan alımı yapan “tüccar çiftçi” kılığında girecekti.

YAKALANDI

Plan devreye sokuldu. İki cinayet polisi, köylerden hayvan alımı yapan çiftçi kılığına girerek Arnavutköy’deki çiftlikleri tek tek dolaşmaya başladı. Sözde hayvan satın almak istediklerini söyleyen dedektifler, dikkat çekmeden bilgi topluyordu. Sonunda şüphelinin çalıştığı çiftliğe ulaşıldı. Hayvan alıcısı gibi davranan dedektifler, şüphelinin çiftlikte olduğunu tespit edince operasyon için düğmeye bastı. Kimliklerini açıklayan ekipler, katil zanlısı Yusuf’u 8 ay sonra yakalayarak gözaltına aldı. Aylarca izini kaybettiren zanlı sonunda dedektiflerin sabrı ve zekice planıyla yakalanmıştı.