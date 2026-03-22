Stand-up'ın altın çağı yaşanıyor

Gerek ülkemizde gerekse dünyada stand-up'ın son yıllarda ciddi bir ivme kazanması, sadece bir eğlence trendi değil, aynı zamanda sosyolojik ve teknolojik bir dönüşümün sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Peki bu yükselişin altında hangi etmenler bulunuyor?

O etmenlere geçmeden önce stand-up türünün gelişmesinde öncülük eden 4 kişiden söz etmek gerekir. Ki onlar, stand-up'ı farklı disiplinlerle birleştirerek kariyerlerini ışıltılı bir hale getirmeyi başardı.

MİZAHIN 4 BEYİ • Yılmaz Erdoğan... Türk mizahındaki yeri; 'Dil işçisi" ve 'Modern zaman ozanı' olarak tanımlanabilir. Stand-up tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri kabul edilen 'Cebimdeki Kelimeler' gösterisi, 1990'ların sonunda sahnelenmeye başladığında, Batı tarzı stand-up ile Anadolu'nun kadim meddahlık geleneği arasında sarsılmaz bir köprü kurdu. Erdoğan, sahneye yalnızca şaka yapmak için değil, kendine has bir dil evreni kurmak için çıkmış; şiirsel anlatımı, zekice kurgulanmış kelime oyunları ve taşradan İstanbul’a uzanan karakter analizleriyle seyircilere bir komedi gösterisinden fazlasını, adeta edebi bir performans sundu. Mizah anlayışı; "İnsan neden güler?" sorusundan ziyade "İnsan neye benzer?" arayışına odaklandı. Bu yaklaşım, gösterilerinde hüzün ve komedi arasında ince bir denge kurmasını sağladı. Stand-up çalışmalarında kahkaha, çoğu zaman bir hüzün perdesinin arkasından süzülür; aile bağları, mahalle kültürü, yoksulluk ve toplumsal hiyerarşiler üzerine yaptığı tespitler seyircilerde sadece gülme değil, derin bir tanıklık ve aidiyet hissi uyandırıyor. Bu bireysel başarıyı BKM Mutfak ile kurumsallaştırarak stand-up'ın sadece doğaçlama bir yetenek değil, aynı zamanda yazılan ve tasarlanan bir sanat dalı olduğunu vurgulayarak mizahın mutfağını yeni nesillere açtı. Kelimeleri seçerken gösterdiği titizlik ve hikâyelerini kurgularken başvurduğu sosyolojik derinlik, onu sahne sanatlarında özgün bir ekol haline getirdi. Attırdığı kahkahaların yanı sıra gösteri bittikten sonra insanların zihninde asılı kalan o zeki ve duygulu cümlelerle, stand-up'ın entelektüel bir derinlik kazanmasındaki en büyük pay sahibi olan kişi. 'Münaşaka'... • Cem Yılmaz... 1990'lı yılların ortasında Leman Kültür sahnelerinde başladığı kariyerinde stand-up'ı Türkiye'de bir endüstri haline getirdi. Karikatürist kökeninden gelen keskin gözlem yeteneğini sahneye taşıyarak mizahı, toplumsal bir röntgen çekme aracına dönüştürdü. Gözlemci mizahın matematiksel altyapısını kurdu. Kapalı gişe oynanan dev salon gösterileriyle stand-up'ın ticari bir başarı hikâyesi olabileceğini de kanıtlayarak kendisinden sonra gelen nesiller için profesyonel bir rota çizdi. 'CMXXIV'... • Ata Demirer... Stand-up türüne multidisipliner bir derinlik kazandırdı. Konservatuvar eğitimi ve üstün taklit yeteneği, onu klasik bir anlatıcıdan ziyade komple bir şovmen olarak konumlandırdı. Müzik ve karakter inşasını entegre ederek gazino kültürünü stand-up formatıyla birleştirdi. Böylelikle mizahın sadece sözle değil, melodi ve karakter oyunculuğuyla da ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. 'Ata Demirer Gazinosu' • Tolga Çevik... Doğaçlamanın bir ana akım eğlenceye dönüşmesinde en büyük paya sahip olan kişi. Bir senaryonun olmadığı, her şeyin o an seyircilerle birlikte kurgulandığı bir sahne disiplini yarattı. Stand-up'ın sınırlarını zorlayarak seyircileri sadece pasif bir dinleyici olmaktan çıkarıp, oyunun aktif bir parçası haline getirdi. Fiziksel komedi ve anlık reaksiyonlar üzerine kurulu bu tarz, Türkiye'de interaktif komedi kavramının en başarılı örneği oldu. O, mizahın önceden yazılmış bir metinden ibaret olmadığını; hata ve aksaklıkların aslında komedinin güçlü bir yakıtı olabileceğini gösterdi. 'Arkadaşım Hoşgeldin'

Türkiye özelinde stand-up'ın yükselişi, geleneksel meddah kültürünün dijital çağın hızıyla birleştiği hibrit bir yapıya dönüştü.

"Peki bu yükselişin altında hangi etmenler bulunuyor?" sorusunun cevabına gelecek olursak...

AŞİNALIK ARTTI

♦ Eskiden bir komedyeni seyretmek için fiziki bir kulübe gitmek ya da nadir yayınlanan TV şovlarını beklemek gerekiyordu. Komedyenlerin, sosyal medya hesaplarından gösterileriyle ilgili paylaşımları hızla viral hale gelerek geniş bir kitleye ulaşıyor. Bunun sonucunda bu türe olan aşinalık artıyor.

MALİYETİ DÜŞÜK

♦ Sinema veya dizi sektörünün aksine stand-up, en ekonomik sanat dallarından biri olarak minimalist bir prodüksiyona sahip. Bir mikrofon, bir ışık ve bir sahne; bir gösteri başlatmak için yeterli geliyor. Bu durum, genç yeteneklerin büyük yapımcılara ihtiyaç duymadan kendi sahnelerini kurmalarına olanak tanıyor. Komedyenler, arada hiçbir aracı olmadan doğrudan kendi kitlesine hitap edebiliyor.

"YAŞASIN YALNIZ DEĞİLİM" PSİKOLOJİSİ OLUŞTURUYOR

♦ Günümüzde insanların en çok arayışlarından biri sahicilik... Günümüz stand-up anlayışı sadece 'Fıkra anlatmak' üzerine kurulu değil. Komedyenler kendi başarısızlıklarını, travmalarını ve hayal kırıklıklarını anlatıyor. Bu durum, insanlarda "Yaşasın, yalnız değilim" hissi yaratarak bir nevi kolektif deşarj sağlıyor. Sosyal medyanın mükemmeliyetçi yapısına karşı, stand-up sahnesi, hataların ve kusurların kutlandığı bir alan sunuyor.

Kadın komedyenlerin sayısındaki artış, azınlık grupların hikâyeleri ve yerel alt kültürlerin sahnede yer bulması, stand-up'ı çok daha renkli ve kapsayıcı bir hale getirdi.

SERBEST BİR KÜRSÜ HALİNE GELDİ

♦ Geleneksel medyanın mizah alanındaki daralması, stand-up sahnelerini, bir serbest kürsü haline getirdi. İnsanlar, gündelik hayatta yüksek sesle dile getiremediği gerçekleri, bir stand-up'ta duyuyor. Ve buna gülerek rahatlıyor.

İnsanlarla kurulan anlık diyaloglar, her gösteriyi, diğerlerinden ayrı kılıyor. Bu da her gösterinin eşsiz olmasını sağlıyor.

Özellikle son 5 yılda bu alandaki sektörel değişimler şu başlıklarla analiz edilebilir.

MİZAHI DEMOKRATİKLEŞTİRDİ

♦ Stand-up gösterilerinin en büyük 'Mutfağı' olan 'Açık Mikrofon'lar, başlarda İstanbul'un belirli semtlerinde sunuma hazırken bu kültür, günümüzde her şehre ve birçok ilçeye yayıldı. Amatörlerin 5 - 10 dakikalık sürelerle sahneye çıktığı 'Açık Mikrofon' sahneleri, mizahın demokratikleşmesini sağladı. Bu kültürde her meslek grubundan kişi kendi mizahını test etme ortamı buluyor. Örneğin, bir doktor, bir mühendis, bir beyaz yakalı veya bir öğrenci, eğlence sektöründe belki hiç bulamayacağı kendini gösterme fırsatını 'Açık Mikrofon'da rahatlıkla bulabiliyor. 'Açık Mikrofon', düşük maliyetli bir eğlence sunarken, eğlence sektörü için de doğal bir yetenek eleme süreci ve AR-GE işlevi görüyor.

'AÇIK MİKROFON'UN EN İYİ ÖRNEKLERİ KİMLERDİR? • Doğu Demirkol... Kariyerinin en büyük ivmelerinden birini Açık Mikrofon ve komedi kulübü performanslarıyla kazandı. Gösteriler, kapalı gişe olurken birçok sinema ve TV yapımında başrol aldı. • Yasemin Sakallıoğlu... Türkiye'de kadın stand-up sanatçılarının sayısının artmasıyla birlikte, bu alanda öncülerden biri oldu. En büyük gücü, seyircileriyle kurduğu koşulsuz bağ. Sahnede anlattığı hikâyeler; hepimizin evinde yaşanan anne-kız çatışmaları, düğün telaşları, akraba ilişkileri ve kadın olmanın getirdiği absürt durumlar üzerine kurulu. Seyirciler ona bakınca mahallenin en komik kızını görüyor. • Kaan Sekban... Gösterileri, sabah; 9 - akşam 6 döngüsü içindekiler için bir terapi niteliği taşıyor. 'Plaza dili', gereksiz toplantılar, performans görüşmeleri ve kurumsal hiyeraşinin oluşturduğu yapay durumlar, gösterilerinin ana malzemesini oluşturuyor. Sosyal medyada gözler önüne serilen sahte hayatları, öyle bir ti'ye alıyor ki seyirciler, "Evet, tam olarak bunu yaşıyoruz" demekten kendini alamıyor. • Hasan Can Kaya... Stand - up dili, plaza estetiğinden veya entelektüel kaygılardan uzak, tam anlamıyla sokağın ve mahallenin dili olarak yorumlanabilir. Bu filtresiz yaklaşım, seyircileri tarafından samimiyet olarak kabul görüyor. • Okan Çabalar... Sahneyi bir tiyatro alanı gibi kullanıyor. Anlattığı olaylardaki kişileri sadece seslendirmekle kalmıyor; jest, mimik ve aksanlarıyla adeta o an sahnede yeni bir karakter yaratıyor. Bu fiziksel komedi unsuru, gösterilerinin temposunu her zaman yüksek seviyede tutuyor. • Anlatanadam... Yükselişi, aslında dijital dünyadaki sohbet programlarıyla oldu. Bu durum, sahneye çıktığında seyircileriyle kurulmuş 'Yakın arkadaş' hukukunu meydana getirdi. Seyirciler, sahnede yabancı bir şovmeni değil, yıllardır, kulağında olan o tanıdık sesi dinlemeye gidiyor. • Ayşe Balibey... Özellikle büyük metropollerde yaşayan, kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışırken özel hayatında absürt durumlarla karşılaşan kadınların sesi olmasıyla dikkat çekiyor. • Cem İşçiler... Hikâyelerini çok tanıdık bir yerden kuruyor. Sahneye çıktığında, akşam mahalle kahvesinde ya da bir arkadaş ortamında en komik anısını anlatan o yetenekli dostunuz gibi duruyor. • Mesut Süre... Yıllardır sürdürdüğü radyo programı ve 'İlişki Testi' formatıyla ilişki mizahı denince akla gelen ilk isim olma özelliğine sahip. • Tahsin Hasoğlu... BKM Mutfak çıkışlı, sosyal medya ve sahne performansını dengeli götüren kişilerden biri. • Gökhan Ünver... Sosyal medyayla paralel olarak, sahnedeki interaktif performansı ve açık mikrofon gecelerindeki başarısıyla tanındı. • Seda Yüz... Özellikle kadın komedyenlerin sayısının arttığı bu sahnelerde kendine has tarzıyla öne çıkan isimlerden biri. • Miray Akovalıgil... İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık kariyerine devam etmesinin yanı sıra özellikle plaza dili ve günlük hayat gözlemleri üzerine kurduğu stand-up gösterileriyle geniş bir kitleye ulaştı. • Alpay Erdem... Stand-up sahnelerinin 'Açık Mikrofon' kültürüne en çok emek veren ve buralarda pişen isimlerdendir. • Doğan Tunçel ile Emre Can Çalışkan... BKM Mutfak ekolünden gelen ve kulüp sahnelerinde kendilerini kanıtlayan yeni nesil komedyenler olarak dikkat çekiyor. .png

60 SANİYEYLE DİKKATLER ÇEKİLEBİLİYOR

♦ Bütün bir gösteriyi seyretmek yerine, 60 saniyelik hazır cevap videoları, insanları yakalayabiliyor. Bu videolar, komedyenin zekâsını ve hızını kanıtlayan birer kartvizite dönüşüyor. Sosyal medyada viral olan bir video, komedyenin Anadolu turnesindeki biletlerinin saatler içinde tükenmesini sağlayabiliyor.

ARTIK LÜKS BİR TÜKETİM DEĞİL

♦ Günlük veya uzun vadeli toplumsal veya ruhsal kişisel gerilimler, başta lüks tüketim olarak görülen stand-up'ı bir ihtiyaç haline dönüştürdü. Geleneksel mizah unsurlarının azalması veya yok olmasıyla stand-up gösterileri, insanların güncel dertlerini hafiflettiği bir araç oldu.

HER ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR

♦ Türkiye'de birçok kişi, sahneye çıkmadan önce Podcast veya benzeri uygulamalarla bir kitle edinmişti. Örneğin; Mesut Süre, Fazlı Polat ve İsmail Türküsev tarafından oluşturulan 'Meksika Açmazı' veya Can Bonomo, Can Temiz, Bengi Apak ve İsmail Türksev'in meydana getirdiği 'O Tarz Mı?' gibi popüler podcast formatlarının sahne versiyonları, stand-up'ın sınırlarını genişletti.

İnsanlar, kulaklığında dinlediği samimiyeti sahnede canlı görmek istemeye başlayınca stand-up sektöründe büyük bir patlama yaşandı. Yüksek teknik donanıma gereksinim duyulmaması ve her ortamda gerçekleştirilebilmesi, seyircilerle diyaloğa girilebilir bir formata sahip olma da stand-up'ın yükselmesindeki bir diğer ana etmen.

EKONOMİK DEĞERİ NEDİR?

Stand-up, Türkiye'de kişi başı kârlılık oranı en yüksek sahne sanatlarından biri haline geldi. Popüler bir komedyenin biletleri, duyurudan sonra saatler içinde tükenebiliyor. Bu durum, FOMO (Fırsatı kaçırma korkusu) etkisiyle bilet satışlarını sürekli diri tutuyor. Sadece büyük salonlarda değil, butik komedi kulüplerinde de erken dönem ve kapı fiyatı gibi kademeli biletleme sistemleri kullanılması büyük bir avantaj oluyor.

2025 - 2026 sezonu verilerine göre; stand-up bilet satışları, geleneksel tiyatro oyunlarının hacmine yaklaştı. Ayrıca sadece bir yıl içinde stand-up yapılan mekân sayısı % 27 arttı.

Eskiden restoranların ya da eğlence mekânlarının boş gecelerini doldurmak için kullanılan stand-up, artık ana iş modeli olarak yeni mekânların açılmasını sağladı. Bir komedi kulübü, bir gecede iki farklı seans yapabiliyor. Bu da aynı kira ve personel maliyetiyle gelirin ikiye katlanmasını sağlıyor.

Bilet geliri, komedyenle organizatör arasında paylaşılırken, stand-up gösterisinin gerçekleştirildiği mekân, kazancını yiyecek ve içecek satışından elde ediyor. Bu ikili gelir modeli, mekânların stand-up'a daha çok yatırım yapmasını teşvik ediyor.

Biletinial Kurumsal Satış Direktörü Leyla Ünal, stand-up'ın yükselişine ve ekonomik değerinin ne olduğuna dair sorularımızı cevapladı.