        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Futbolcu cinayetinde sıcak gelişme! Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu sorgulanıyor | Son dakika haberleri

        Futbolcu cinayetinde sıcak gelişme! Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu sorgulanıyor

        İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Dün düzenlenen operasyonla, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı

        Giriş: 22.03.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi sorgulanıyor
        İstanbul’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Düzenlenen operasyonla, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da olduğu belirlendi.

        Kubilay Kaan Kundakçı, 21 yaşında hayatını kaybetti
        YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI!

        Türkiye’nin gündemini sarsan olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay İstanbul'un Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart günü meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuştu.

        Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve eski sevgilisi Rapçi Vanap Canbay.
        BARIŞMALARI İÇİN ARACI OLDU

        Kundakçı, Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için Ümraniye'de olay yerine geldi.

        İKİ ARAÇ GELDİ, BİRİ İNİP ATEŞ ETTİ

        Araç içerisinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. İçerisinden inen bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte futbolcu Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı yapan araçlar olay yerinden kaçtı.

        GÖRGÜ TANIĞI RAPÇİ CANBAY'DAN ALEYNA KALAYCIOĞLU İDDİASI

        Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri hemen çalışma başlattı. İlk olarak olayın görgü tanığı rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Canbay, eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmaya gittiğini söyleyerek olay yerinde bir aracın geldiğini ve içinden inen birinin kendilerine doğru ateş açtığını söyledi. Bu saldırının Aleyna'yla bağlantısı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

        Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı
        GÖRÜNTÜLERDE BELİRLENDİ

        Bu ifadenin ardından Cinayet Büro Amirliği ilk olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde olay yerine iki aracın geldiği görüldü. Yapılan çalışmalarda olayda silah kullanan şüphelinin kim olduğu kısa sürede tespit edildi. Şüpheli ünlü iş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıktı. Sorgulanan Aleyna için de bir gün daha ek gözaltı kararı alındı.

        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        ANNESİ ZUHAL KALAYCIOĞLU DA GÖZALTINDA

        Kayıplara karışan şüpheli ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Başlatılan çalışmaların ardından şüphelinin Beşiktaş’ta bir evde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) yakalandı. Aynı saatlerde farklı adreslere de düzenlenen operasyonlarda M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46) isimli erkek ile A.T.(28) adlı kadın ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

        OLAY SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

        Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullandığı düşünülen silah da ele geçirildi.

        HEDEF CANBAY, ÖLEN KUNDAKÇI OLDU

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmada Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu vardı. Kadayıfçıoğlu'nun asıl hedefinde iddialara göre Vahap Canbay vardı. Ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

        AZMETTİREN VAR MI?

        Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Olayın planlı bir cinayet mi, yoksa ani gelişen bir cinayet olup olmadığı araştırılıyor. Planlı bir cinayet ise olayın azmettiricisinin kim olduğu yönde çalışmalar derinleştirildi.

