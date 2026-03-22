        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Liverpool'un iddiasına Wesley Sneijder'den çok sert yanıt: Kopmuş parmağın hesabını verin! - Futbol Haberleri

        Liverpool'un iddiasına Wesley Sneijder'den çok sert yanıt: Kopmuş parmağın hesabını verin!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen Liverpool mücadele sonrasında Fransız futbolcusu Konate'ye ırkçılık iddiasında bulunurken Sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Wesley Sneijder'den bu iddialara sert bir yanıt geldi. İşte yaşananlar...

        Giriş: 22.03.2026 - 17:55
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olurken aynı zamanda da Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sakatlıklarıyla şoku yaşadı. Nijeryalı golcünün kolunda kırık meydana gelirken, Noa Lang'in ise parmağı koptu.

        KONATE TARTIŞMASI

        Osimhen'in sakatlandığı pozisyon sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Konate'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Liverpool kulübü, Fransız savunmacının sosyal medyadan ırkçılığa uğradığını iddia etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların "iğrenç ve kabul edilemez" olduğu vurgulanırken, ırkçılığın futbolda hiçbir şekilde yerinin olmadığı ifade edildi.

        GALATASARAY'DAN YANIT

        Liverpool'un açıklamalarına Galatasaray cephesinden yanıt geldi. Kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, İngiliz ekibinin konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz."

        SNEIJDER'DEN ÇOK SERT TEPKİ: LIVERPOOL KOPMUŞ PARMAĞIN HESABINI VERMELİ!

        Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder da tartışmalara dahil oldu. Hollandalı eski yıldız, Liverpool'a sert sözlerle yüklendi:

        "Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'ın kopmuş parmağının hesabını vermeli."

        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        Altın çağlarını yaşıyorlar
