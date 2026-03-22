Liverpool'un iddiasına Wesley Sneijder'den çok sert yanıt: Kopmuş parmağın hesabını verin!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen Liverpool mücadele sonrasında Fransız futbolcusu Konate'ye ırkçılık iddiasında bulunurken Sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Wesley Sneijder'den bu iddialara sert bir yanıt geldi. İşte yaşananlar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olurken aynı zamanda da Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sakatlıklarıyla şoku yaşadı. Nijeryalı golcünün kolunda kırık meydana gelirken, Noa Lang'in ise parmağı koptu.
KONATE TARTIŞMASI
Osimhen'in sakatlandığı pozisyon sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Konate'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Liverpool kulübü, Fransız savunmacının sosyal medyadan ırkçılığa uğradığını iddia etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların "iğrenç ve kabul edilemez" olduğu vurgulanırken, ırkçılığın futbolda hiçbir şekilde yerinin olmadığı ifade edildi.
GALATASARAY'DAN YANIT
Liverpool'un açıklamalarına Galatasaray cephesinden yanıt geldi. Kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, İngiliz ekibinin konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz."
SNEIJDER'DEN ÇOK SERT TEPKİ: LIVERPOOL KOPMUŞ PARMAĞIN HESABINI VERMELİ!
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder da tartışmalara dahil oldu. Hollandalı eski yıldız, Liverpool'a sert sözlerle yüklendi:
"Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'ın kopmuş parmağının hesabını vermeli."