        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Daha 22 yaşındaydı... Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti, alkollü sürücü tutuklandı | Son dakika haberleri

        Daha 22 yaşındaydı... Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti, alkollü sürücü tutuklandı

        Kayseri'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Mercan, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralandı. 22 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mercan'ın cenazesinde tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Kayseri’de motosiklet sürücüsü tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan’ın (22) hayatını kaybettiği kazada, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Kadir Efe, tutuklandı.

        DHA'daki habere göre kaza; 19 Mart’ta akşam saatlerinde Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

        Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Yaren Mercan yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, tedaviye alındığı hastanede önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir Efe’nin yapılan kontrollerinde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

        TABUTUNA ÖNLÜK ÖRTÜLDÜ

        Yaren Mercan, otopsi işlemlerinin ardından dün şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Mercan’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Yaren Mercan’ın üniversiteden arkadaşları da cenazeye beyaz önlükleriyle katıldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Alkollü otomobil sürücüsü Kadir Efe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

