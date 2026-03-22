Daha 22 yaşındaydı... Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti, alkollü sürücü tutuklandı
Kayseri'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Mercan, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralandı. 22 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mercan'ın cenazesinde tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü
Kayseri’de motosiklet sürücüsü tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan’ın (22) hayatını kaybettiği kazada, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Kadir Efe, tutuklandı.
DHA'daki habere göre kaza; 19 Mart’ta akşam saatlerinde Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Yaren Mercan yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, tedaviye alındığı hastanede önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir Efe’nin yapılan kontrollerinde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi.
TABUTUNA ÖNLÜK ÖRTÜLDÜ
Yaren Mercan, otopsi işlemlerinin ardından dün şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Mercan’ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Yaren Mercan’ın üniversiteden arkadaşları da cenazeye beyaz önlükleriyle katıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Alkollü otomobil sürücüsü Kadir Efe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.