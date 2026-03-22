Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.047,72 %-0,51
        DOLAR 44,2987 %0,01
        EURO 51,2778 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.406,80 %-3,26
        FAİZ 40,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,60 %-6,89
        BITCOIN 68.655,00 %-2,54
        GBP/TRY 59,1536 %-0,55
        EUR/USD 1,1572 %-0,15
        BRENT 112,19 %3,26
        ÇEYREK ALTIN 10.475,11 %-3,26
        Dubai'de konut satışları yüzde 25 azaldı - Emlak Haberleri

        Dubai'de konut satışları yüzde 25 azaldı

        Dubai'deki konut satışları ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemelerinin ardından yüzde 25 düşerken, Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi'ndeki son bir aylık gerileme de yüzde 25'i aştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ve İsrail’in İran ile yaşadığı savaş, Körfez ülkelerinde enerji üretimi, ticaret yolları, lojistik, finans ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde ciddi ekonomik yavaşlamaya yol açtı. Savaşın üç haftası geride kalırken bu süreç bölge ekonomilerinde oluşan tahribatı net biçimde ortaya koydu.

        Son dönemde Türk vatandaşların en çok konut aldığı ülke ve bölgelerin ilk sıralarında yer alan Dubai gayrimenkul sektörü de Orta Doğu'daki krizden olumsuz etkilendi. Son yıllarda yalnızca turizm değil, gayrimenkul yatırımları açısından da uluslararası ilginin odağı haline gelen Dubai, Türk yatırımcıların yanı sıra farklı ülkelerden alıcılar için sağladığı avantajlar nedeniyle konut yatırımında öne çıkmaya başlamıştı.

        ABD ve İsrail ile İran arasındaki saldırıların bölge ülkelere de sıçraması, Dubai'deki konut satışlarının düşmesine neden oldu.

        Dubai'deki gayrimenkul piyasasına ait bilgilerin yer aldığı dijital platform DXB Interact verilerine göre, Dubai'de 16 Şubat-1 Mart döneminde 8 bin 199 olan konut satış adedi, savaşın başlamasının ardından geçen iki haftada (2-16 Mart dönemi) 6 bin 129'a geriledi. Böylece satış adetlerinde yüzde 25 düşüş görüldü. Bu dönemde konut satışlarında oluşan işlem hacmi de yüzde 25,7 azalarak 7,55 milyar dolardan 5,61 milyar dolara indi.

        Dubai Financial Market (DFM) bünyesinde yer alan ve borsada işlem gören gayrimenkul şirketlerinin hisselerini takip eden Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi'ndeki (Dubai Financial Market Real Estate Index) son bir aylık düşüş de yüzde 25'i aştı.

        Halihazırda işlem sayısında yaşanan düşüşün henüz fiyatlara yansımadığını belirten uzmanlar, savaşın uzaması halinde böyle bir riskin de yaşanabileceğini ve Dubai'ye yönelik uluslararası yatırımın azalabileceğini belirtti.

        "Fiyatlar düşmedi ancak savaş uzun sürerse telafisi zor olur"

        Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Dubai borsasının gayrimenkul endeksinde yüzde 30'a varan düşüşler görüldüğünü ancak bunun fiyatların gerilediği anlamına gelmediğini, bu durumun işlem hacmini azalttığını söyledi.

        Bu gelişmelerin "bir krizden ziyade ihtiyatlı bir bekleme sürecine" işaret ettiğini dile getiren Tekçe, ancak sosyal medyada dolaşan her görüşün doğru olmadığını anlattı.

        Tekçe, satışlarda yaşanan düşüşün verilere de yansıdığını kaydederek, özellikle 2-8 Mart haftasında konut satışları sayısındaki gerilemenin yüzde 44,5'e ulaştığını, buna rağmen fiyatlarda düşüş yaşanmadığını bildirdi.

        Olayların fiyatlara yansımasının gayrimenkul sektöründe günlük veya haftalık olmadığını vurgulayan Tekçe, "Bu nedenle fiyatlarda gerileme yok. Savaş kısa sürerse üreticilerin indirim ve kampanyalarla piyasayı tekrar canlandıracaklarını düşünüyorum. Şu an herkes 'bekle gör' politikasını yürütüyor ancak savaş 3-6 aydan uzun sürerse, bu durum emirlikler için büyük kayıp olacaktır ve telafisi uzun yıllar sürer." diye konuştu.

