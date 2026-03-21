Skoda CEO'su Zellmer: "Superb adeta Türkiye için geliştirildi"

Çek otomobil üreticisi Škoda, 2025 yılında hem finansal performans hem de satış adetleri açısından tarihinin en güçlü sonuçlarına ulaştığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, gelir ve kârlılıkta tüm zamanların en yüksek seviyesinin yakalandığı, global satışlarda da altı yıl aradan sonra yeniden 1 milyon adedin üzerine çıkıldığı kaydedildi.

Marka, 2026 yılında tamamen elektrikli model sayısını artırmayı ve dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Škoda Auto CEO’su Klaus Zellmer, markanın performansına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, şirketin hem finansal sonuçlar hem de pazar konumu açısından tarihi bir dönemde olduğunu vurguladı.

"AVRUPA DIŞINDA BÜYÜME KRİTİK HALE GELDİ"

Zellmer, "Škoda’nın finansal parametreleri markanın 130 yıllık tarihindeki en iyi seviyeye ulaştı. 2022’de Avrupa’da 10’uncu sıradaydık. Bugün ise ilk 3 içindeyiz. Aynı zamanda 1 milyon adetlik üretim ve satış eşiğini de geride bıraktık" dedi.

Avrupa’da Škoda'nın yükselen bir konumda olduğunu belirten Zellmer, "Yalnızca Avrupa’ya bağlı bir büyüme modeliyle ilerlemiyoruz ve iş modelinin ikinci ayağı olarak Avrupa dışındaki pazarlarda da güçleniyoruz. Škoda, Avrupa dışında Hindistan, Vietnam, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da büyümesini sürdürüyor. Avrupa pazarında artık doğal bir büyüme sınırı görünmeye başladı ve burada yıllık yeni araç satışlarının 12-13 milyon adet bandının üzerine çıkmasını beklemiyoruz. Mevcut tabloda pazar payını daha da artırmak giderek zorlaşıyor ve bu nedenle Avrupa dışındaki büyüme daha kritik hale geldi" dedi.

"SUPERB ÜRETİMİNİN YARISI TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİYOR"

Škoda Auto CEO’su Klaus Zellmer’in açıklamalarında Türkiye’ye yönelik vurgular da dikkat çekti.

Zellmer, Škoda’nın son 15 yılda önemli ölçüde değiştiğini ve bunun müşteri profiline de yansıdığını söyleyerek, "Avrupa’da bugün 3’üncü sıraya yükselen markanın büyüme kaynağı, geçmişte Škoda’ya yönelmesi beklenmeyen müşteri gruplarından geliyor. Özellikle elektrikli araç tarafında müşteri profili ciddi biçimde değişti. Türkiye özelinde Yüce Auto ve bayi ağı, müşteri ilgisi ve memnuniyeti açısından çok güçlü bir performans gösteriyor. Evet, müşterilerimiz hâlâ fiyat-fayda dengesine bakıyor, ama artık çok daha farklı markalardan bize geliyorlar" dedi.

Zellmer’in Türkiye pazarına dair en dikkat çekici mesajlardan biri ise Superb sedan hakkında geldi.

Škoda Auto CEO’su Klaus Zellmer, "Superb sedan üretiminin yarısı Türkiye’ye gönderiliyor. Bu araç adeta Türkiye için geliştirildi ve üretiliyor. Bunu gerçekten takdir ediyoruz. Ayrıca, küresel ölçekte SUV tipi araçlara, daha geniş anlamda crossover’lara doğru çok net bir yönelim var. Aynı zamanda ise hâlihazırda lider olduğumuz alanlarda, örneğin Octavia ve station wagon gövde tipinde, konumumuzu korumaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAROQ İÇİN YENİ NESİL GELİŞTİRİYOR

Škoda Auto CEO’su Klaus Zellmer'in verdiği bilgiye göre, Octavia modelinde 1.5 litrelik tam hibrit motoru sunmaya hazırlanan marka, Karoq için ise tamamen yeni nesil bir araç geliştiriyor.

Bu otomobilin gelecek yılın sonunda tanıtılması ve 2028 yılında satışa sunulması hedefleniyor.