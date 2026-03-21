Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor

19 Kasım'da Meclis'te Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon çocukların suça sürüklenmesini önlemek için neler yapılabileceğini araştırmaya başladı.

Bazı yasal düzenlemeler hayata geçirildi. 24 Aralık'ta kabul edilen 11. yargı paketiyle 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç örgütlerine yönelik cezalar artırıldı. Çocukların suça sürüklenmesinde çetelerin sosyal medyayı araç olarak kullandığı da belirlendi.

TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİ BAYRAM SONRASI SÜRECEK

15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi 4 Mart'ta Meclis'e sunuldu. Teklifin Meclis Sağlık Aile Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu'ndaki görüşmelerine Ramazan Bayramı’ndan sonra devam edilecek.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEME YOLDA

Bayramdan sonra başka önemli bir düzenleme için de hazırlıklar hızlanacak. Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenleme hazırlanacak. Mevcut durumda kasten adam öldürme suçunu canavarca hisle işleyen ya da alt ve üst soyu, anne-babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklara 24 yıl hapis cezası veriliyor. Düzenlemeyle; alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme suçunu işleyen çocuklara yönelik cezanın artırılması gündemde.

“ÇOCUKLARIN İLK SUÇA KARIŞTIĞI DÖNEMDEN SONRA İYİ İZLENMESİ GEREKİR”

AK Parti kaynakları, ilk suçtan sonra yeterli takip mekanizmasının olmamasının çocukların suça sürüklenmesinde etkili olduğunu belirtti. "Bu çocukların ilk suça karıştığı dönemden sonra iyi izlenmesi, takip edilmesi lazım" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, bu çocukların izlenmesinin sonraki suçları işlemesinin engelleyeceğini kaydetti. Düzenlemeyle, ilk kez suça karışan çocukların yakın takibe alınması hedeflenecek. Bu çocuklara özel psikolojik destek, aile denetimi ve eğitim süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine yönelik formüller masada.

OKULA DEVAM ETMEME SUÇA SÜRÜKLÜYOR

Çocukların suça sürüklenmesinde en önemli etkenlerden birisi ise okula devam etmeme durumu. Devamsızlık yapan çocukların anlık olarak izlenmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sürece daha aktif dahil edilmesi gündemde. Ayrıca; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çocukların ve ailelerin takibinde daha etkin rol alması da planlanıyor.

Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu 16 toplantı yaptı. 4 bakan, 35 kurum ve dernek temsilcisi, 8 akademisyen ve 1 uzman dinlendi. Komisyonun çalışmaları 10 Nisan'da sona erecek.

RAPOR HAZIRLANIP, MAYIS AYINDA MECLİS'E SUNULACAK

Komisyon, çalışmalarına dair rapor hazırlayacak. Rapordan sonra, suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin mayıs ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.