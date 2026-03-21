Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.047,72 %-0,51
        DOLAR 44,2987 %0,01
        EURO 51,2778 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.406,80 %-3,26
        FAİZ 40,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,60 %-6,89
        BITCOIN 70.740,00 %1,00
        GBP/TRY 59,1536 %-0,55
        EUR/USD 1,1572 %-0,15
        BRENT 112,19 %3,26
        ÇEYREK ALTIN 10.475,11 %-3,26
        Haberler Ekonomi Teknoloji ABD mahkemesinden Elon Musk kararı - Teknoloji Haberleri

        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı

        ABD'de federal mahkeme jürisi, Elon Musk'ın 2022 yılında yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma sürecinde yatırımcıları yanılttığına hükmetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.03.2026 - 10:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı

        San Francisco'daki mahkemede görülen davada jüri, Musk'ın özellikle platformdaki sahte hesap oranlarına ilişkin yaptığı açıklamaların federal yasaları ihlal ettiğine karar verdi.

        Kararda, Musk'ın "bot" hesap iddiaları nedeniyle Twitter hisselerinde "yapay değer kaybı" yaşandığı belirtildi.

        Öte yandan jüri, Musk'ın Twitter yatırımcılarını dolandırmak amacıyla genel bir "suç şeması" yürüttüğü yönündeki iddiaları ise yerinde bulmadı.

        Elon Musk, 14 Nisan 2022'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

        Şirketten 25 Nisan 2022'de yapılan açıklamada, satışa yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

        Ancak Musk, 13 Mayıs 2022'de Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detayları beklendiği" gerekçesiyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

        Anlaşmanın askıya alınmasının ardından Twitter hisselerinde düşüş yaşanmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 47'si tutuklandı

        İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını bildirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        "Güvende hissetmiyorum"
        "Güvende hissetmiyorum"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!