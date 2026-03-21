Hatay'da kan donduran olay, dün akşam Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı.

KAVGAYA AİLELER DAHİL OLDU

DHA'daki habere göre tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, soba ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 22 KİŞİ YARALANDI

Mahallelinin panik ve korku yaşadığı olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

JANDARMA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kavgada Ahmet Yalçın hayatını kaybetti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından morga götürüldü. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ahmet Yalçın'ın uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın da kavgada can verdi.

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ayrıca taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Nidal Hortum da kavgada yaşamını yitirdi.

BABA İLE OĞLU CAN VERDİ

Olayda ölenlerin Nidal Hortum, Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın olduğu tespit edildi.