Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Çocukların kavgasında baba oğul can verdiler | Hatay haberleri | Son dakika haberleri

        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!

        Hatay'da, çocuklarla başlayıp aileler arasında alevlenen silahlı kavgada, hayatını kaybedenlerin 54 yaşındaki Nidal Hortum, Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın olduğu belirlendi. 22 kişinin de yaralandığı kavgada, 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'da kan donduran olay, dün akşam Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı.

        KAVGAYA AİLELER DAHİL OLDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, soba ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        3 KİŞİ ÖLDÜ, 22 KİŞİ YARALANDI

        Mahallelinin panik ve korku yaşadığı olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

        JANDARMA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

        İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Kavgada Ahmet Yalçın hayatını kaybetti.
        6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından morga götürüldü. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı.

        Ahmet Yalçın'ın uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın da kavgada can verdi.
        MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Ayrıca taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Nidal Hortum da kavgada yaşamını yitirdi.
        BABA İLE OĞLU CAN VERDİ

        Olayda ölenlerin Nidal Hortum, Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın olduğu tespit edildi.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
