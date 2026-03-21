haftanın kitapları

FLUKE: ŞANS, KAOS, VE HAYATIN GİZLİ MANTIĞI

(Brian Klaas)



Bazı hayatlar planla ilerler gibi görünür. Bazı başarılar “hak edilmiş”tir. Bazı kayıplar “kaçınılmaz”dır. Ama ya hayatın gerçek motoru, sandığımız gibi disiplin ve irade değil de şans, belirsizlik ve kaossa? Brian Klaas, Okuyan Us Yayınları'ndan çıkına Fluke: Şans, Kaos ve Hayatın Gizli Mantığı adlı çarpıcı kitabında, bize en rahatsız edici soruyu soruyor: Hayatımızı gerçekten biz mi yönetiyoruz, yoksa sadece olup bitene anlam mı uyduruyoruz? Bu kitap, rastlantıyı küçümseyen “her şeyin bir nedeni vardır” ezberini dağıtıyor; yerine daha gerçekçi, daha güçlü ve çok daha özgürleştirici bir bakış koyuyor. Klaas’ın en güçlü iddiası şu: Dünya, çoğu zaman bizim onu anlattığımız kadar düzenli değil. Birçok sistem -ilişkiler, kariyerler, piyasalar, toplumlar, hatta gündelik rutinler- öngörülemez küçük değişkenlere aşırı duyarlı. Bu da şu anlama geliyor: Bir olayın sonucunu belirleyen şey, bazen o olayın büyüklüğü değil; zamanlaması. Fluke, kaosu “korkutucu bir boşluk” gibi değil, hayatın doğal işleyişi gibi ele alıyor.