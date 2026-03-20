        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 79 - Olimpia Milano: 75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 79 - Olimpia Milano: 75 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 32. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milano'yu ağırladı. İlk yarıyı 8 sayı geride kapatan sarı-lacivertliler, müsabakayı 79-75 kazanarak 2 maç sonra parkeden galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.03.2026 - 22:47 Güncelleme:
        F.Bahçe Beko, Milano'ya geçit vermedi!

        Basketbol Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-75 yendi.

        İki maç sonra kazanan lider sarı-lacivertliler, bu sonuçla organizasyonda 23. kez sahadan galip ayrıldı. İtalyan temsilcisi ise 16. yenilgisini yaşadı.

        Mücadeleye 6-0'lık seriyle başlayan EA7 Emporio Armani Milan, ilk 5 dakikayı 10-7 önde geçti. Arka arkaya top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında dış atışlardan skor üreten İtalyan temsilcisi, birinci periyodu 23-17 üstün kapattı.

        İkinci çeyreğe de konuk ekip iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe Beko, savunmada EA7 Emporio Armani Milan'a karşılık vermekte zorlandı. Brooks'un liderliğinde tempolu oyununu sürdüren İtalyan ekibi, 13. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 19-30. Skor üretmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertliler karşısında kolay sayılar bulmayı sürdüren EA7 Emporio Armani Milan, 15. dakikaya 15 sayılık (19-34) farkla girdi. Fenerbahçe, çeyreğin ikinci bölümünde üst üste boş hücumlar yaptı. Sarı-lacivertliler, periyodun son anlarında uzunlarıyla basketler bulsa da soyunma odasına 37-29 geride girdi.

        İtalyan ekibinin peş peşe yaptığı top kayıplarının ardından arka arkaya smaçlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, taraftarının desteğiyle hücumda ritmini buldu. Sarı-lacivertliler, Tarık Biberovic'in basketiyle 24. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 39-41. Bu bölümde 11-0'lık seri bulan ev sahibi takım, 25. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 42-41. Horton-Tucker'ın hücumda gösterdiği performansla oyunda üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, final periyoduna 57-52 önde gitti.

        Müsabakanın son çeyreğinde oyun ve skor üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe Beko, maçı 79-75 kazandı.

        Öte yandan sarı-lacivertli basketbolcu Wade Baldwin, EA7 Emporio Armani Milan karşısında son çeyrekte bulduğu basketle Avrupa Ligi kariyerinde 3000. sayı barajını aştı.

        MARKO GUDURIC MAÇI İZLEDİ

        Sarı-lacivertli ekibin eski basketbolcusu Marko Guduric, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda EA7 Emporio Armani Milan formasıyla mücadele etti.

        Bu sezon ilk kez Fenerbahçe taraftarının önüne çıkan Guduric için maç öncesinde ekrana kısa bir belgesel yansıtılırken, Fenerbahçeli taraftarlar alkış ve tezahüratlarla oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu.

        Guduric'e ayrıca sarı-lacivertli kulübe katkılarından dolayı bir plaket takdim edildi.

        Öte yandan Fenerbahçe formasını daha önce giyen bir başka oyuncu Nate Sestina'ya da plaket verildi.

        DÜNYA DOWN SENDORUMLULAR FARKINDALIK GÜNÜ UNUTULMADI

        Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü unutmadı.

        Sarı-lacivertli basketbolcular, karşılaşmadan önce isimlerin anons edildiği bölümde parkeye down sendromlu bireylerle çıktı.

        Fenerbahçe, müsabaka öncesindeki ısınma bölümünde "Gerçek dostlar kromozom saymaz" yazılı pankartla yer aldı.

        Mücadelenin devre arasında ise down sendromlu bireyler dans gösterisi gerçekleştirdi.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Damir Javor (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya)

        Fenerbahçe Beko: Baldwin 16, Boston 5, Tarık Biberovic 4, James Metecan Birsen, Birch 4, Horton-Tucker 23, De Colo 16, Onuralp Bitim 1, Silva 8, Colson 2

        EA7 Emporio Armani Milan: Guduric 15, Bolmaro 2, Shields 3, LeDay 10, Nebo 9, Ellis 10, Booker 2, Tonut, Brooks 22, Ricci 2

        1. Periyot: 17-23

        Devre: 29-37

        3. Periyot: 57-52

