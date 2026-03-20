Maltepe'de trafikte araçtan inerek yayalara saldıran 2 şüpheliye 360 bin lira ceza

İstanbul Maltepe'de trafikte araçtan inerek yayaya saldıran 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere 360 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Olay, 19 Mart günü saat 15.45 sıralarında Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikteki 2 kişi araçtan inerek yolda bekleyen yayaya saldırdı. Sanal medyaya yayılan saldırı görüntülerini ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, şüpheliler S.A. (33) ve Y.Ö. (37)'yü gözaltına aldı. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek veya araçtan inmek' suçu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 2 ay trafikten men edilirken, sürücü Y.Ö.'nün ise ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

REKLAM

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.