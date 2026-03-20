Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Maltepe'de trafikte araçtan inerek yayalara saldıran 2 şüpheliye 360 bin lira ceza

        Maltepe'de trafikte araçtan inerek yayalara saldıran 2 şüpheliye 360 bin lira ceza

        Maltepe'de trafikte araçtan inip yayaya saldıran iki kişi ele geçirildi; 360 bin TL ceza kesildi, 60 gün trafikten men edildi, 2 ay süreyle ehliyeti tutuldu. Şüpheliler "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilirken soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 21:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçtan inip korku saldılar
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Maltepe'de trafikte araçtan inerek yayaya saldıran 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere 360 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

        Olay, 19 Mart günü saat 15.45 sıralarında Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikteki 2 kişi araçtan inerek yolda bekleyen yayaya saldırdı. Sanal medyaya yayılan saldırı görüntülerini ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, şüpheliler S.A. (33) ve Y.Ö. (37)'yü gözaltına aldı. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek veya araçtan inmek' suçu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 2 ay trafikten men edilirken, sürücü Y.Ö.'nün ise ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Aydın’da silahlı saldırı
        Aydın’da silahlı saldırı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Ünlü aktör hayatını kaybetti
        Ünlü aktör hayatını kaybetti
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!