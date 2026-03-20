        Haberler Gündem Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi silahla vurularak öldürüldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir yangına düzenlenen saldırıda işletmeci kardeşler Erhan ve Ayhan Özlüer hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Umut K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.03.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Aydın'da silahlı saldırı
        Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.Kyi, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı.

        Efeler ilçesindeki bir fırına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahipleri eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Umut K. (24), kısa sürede yakalandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı’nda meydana geldi. Fırın işleten Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, iş yerlerinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırının art arda ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kardeşe isabet etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganın Umut K. olduğunu belirledi. Umut K., kısa sürede polis ekiplerince Aydın-İzmir Otoyolu girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

