Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken, lider Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi nedeniyle Göztepe maçı ertelendi. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Trabzonspor da deplasmanda Eyüpspor'u 1-0'lık skorla geçti. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 27 hafta geride kaldı. 64 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 1 maç fazlasıyla 60 puanda 2. sırada kendine yer buldu. Haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor ise yine 1 maç fazlasıyla 60 puanla 3. sırada konumlandı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- FATİH KARAGÜMRÜK: 24 PUAN
17- EYÜPSPOR: 28 PUAN
16- KAYSERİSPOR: 31 PUAN
15- KASIMPAŞA: 32 PUAN
14- GENÇLERBİRLİĞİ: 32 PUAN
13- ANTALYASPOR: 32 PUAN
12- KONYASPOR: 38 PUAN
11- ÇAYKUR RİZESPOR: 41 PUAN
10- ALANYASPOR: 41 PUAN
9- KOCAELİSPOR: 42 PUAN
8- GAZİANTEP FK: 42 PUAN
7- SAMSUNSPOR: 46 PUAN
6- BAŞAKŞEHİR: 53 PUAN
5- GÖZTEPE: 53 PUAN
4- BEŞİKTAŞ: 65 PUAN