        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! (27. hafta) - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken, lider Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi nedeniyle Göztepe maçı ertelendi. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Trabzonspor da deplasmanda Eyüpspor'u 1-0'lık skorla geçti. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'de 27 hafta geride kaldı. 64 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 1 maç fazlasıyla 60 puanda 2. sırada kendine yer buldu. Haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor ise yine 1 maç fazlasıyla 60 puanla 3. sırada konumlandı.

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 24 PUAN

        17- EYÜPSPOR: 28 PUAN

        16- KAYSERİSPOR: 31 PUAN

        15- KASIMPAŞA: 32 PUAN

        14- GENÇLERBİRLİĞİ: 32 PUAN

        13- ANTALYASPOR: 32 PUAN

        12- KONYASPOR: 38 PUAN

        11- ÇAYKUR RİZESPOR: 41 PUAN

        10- ALANYASPOR: 41 PUAN

        9- KOCAELİSPOR: 42 PUAN

        8- GAZİANTEP FK: 42 PUAN

        7- SAMSUNSPOR: 46 PUAN

        6- BAŞAKŞEHİR: 53 PUAN

        5- GÖZTEPE: 53 PUAN

        4- BEŞİKTAŞ: 65 PUAN

        3- TRABZONSPOR: 72 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.7

        Geçen hafta: %0.3

        2- FENERBAHÇE: 75 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %4.4

        Geçen hafta: %3.6

        1- GALATASARAY: 83 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %94.9

        Geçen hafta: %96.1

        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Aydın’da silahlı saldırı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Ünlü aktör hayatını kaybetti
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası