        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!

        Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı. İki kritik maça sahne olacak haftada 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray, 5 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadeleler saat 20.00'de başlayacak.

        Giriş: 20.03.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 28. hafta programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi ise 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

        Ligin 28. haftasının programı şu şekilde:

        4 Nisan Cumartesi:

        14.30 Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

        14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

        17.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

        20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

        5 Nisan Pazar:

        14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

        14.30 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        17.00 Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

        6 Nisan Pazartesi:

        20.00 Kocaelispor-RAMS Başakşehir (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
