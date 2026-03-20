Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı. İki kritik maça sahne olacak haftada 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray, 5 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadeleler saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi ise 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Ligin 28. haftasının programı şu şekilde:
4 Nisan Cumartesi:
14.30 Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
17.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
5 Nisan Pazar:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
14.30 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
6 Nisan Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-RAMS Başakşehir (Turka Araç Muayene Kocaeli)