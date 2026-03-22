        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Noa Lang'ın son durumu belli oldu! Trabzonspor maçında... - Galatasaray Haberleri

        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!

        Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta parmağı kopan ve ameliyat olan Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın dönüş tarihi belli oldu.

        Giriş: 22.03.2026 - 11:49 Güncelleme:
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanında sahne alan Galatasaray'da Noa Lang talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

        Hollandalı futbolcunun saha içerisindeki reklam tabelasına çarparak parmağı kopmuştu.

        Saha içerisinde ilk müdahalenin yapılarak İngiltere'de ameliyat olan Noa Lang, sosyal medya hesabından "Kötü şeyler olur. Ameliyatım iyi geçti, herkese teşekkürler." notuyla fotoğraf paylaşmıştı.

        Hollandalı oyuncunun yeşil sahalara ne zaman döneceği ise netlik kazandı.

        TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR

        26 yaşındaki oyuncunun parmağının tam kopmadığı ve hızlı bir iyileşme sürecinden geçebileceği beklenirken, milli ara sonrası oynanacak Trabzonspor maçında süre alması çok yüksek bir ihtimal olduğu öğrenildi.

        Noa Lang bu sezon Galatasaray'da 11 maçta süre aldı ve 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"