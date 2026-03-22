Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta parmağı kopan ve ameliyat olan Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın dönüş tarihi belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanında sahne alan Galatasaray'da Noa Lang talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Hollandalı futbolcunun saha içerisindeki reklam tabelasına çarparak parmağı kopmuştu.
Saha içerisinde ilk müdahalenin yapılarak İngiltere'de ameliyat olan Noa Lang, sosyal medya hesabından "Kötü şeyler olur. Ameliyatım iyi geçti, herkese teşekkürler." notuyla fotoğraf paylaşmıştı.
Hollandalı oyuncunun yeşil sahalara ne zaman döneceği ise netlik kazandı.
TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR
26 yaşındaki oyuncunun parmağının tam kopmadığı ve hızlı bir iyileşme sürecinden geçebileceği beklenirken, milli ara sonrası oynanacak Trabzonspor maçında süre alması çok yüksek bir ihtimal olduğu öğrenildi.
Noa Lang bu sezon Galatasaray'da 11 maçta süre aldı ve 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.