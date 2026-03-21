Simge: Onun karşıma çıkması bir mucize
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, ismini vermediği yeni sevgilisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sağın, "Onun karşıma çıkması bir mucize. En çok karakterine vuruldum, ayrıca çok da yakışıklı" dedi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Simge Sağın, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, "Bayram, barış, huzur ve sevgi içinde geçer umarım. Dünya karışık, Allah ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin yolladığı çiçeklerle poz vererek, yeni bir aşka yelken açtığını duyuran şarkıcı, birlikteliği hakkında ilk kez konuştu. Simge, "Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize. Bana hediye gibi geldi. Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. İnşallah bir ömür boyu gider" ifadelerini kullandı.
Sevgilisinin kim olduğunu açıklamayan Simge, "Ne zaman sizi el ele görürüz?" sorusuna ise, "Yakında görürsünüz" yanıtını verdi.
Ünlü popçu, sonrasında sevgilisine olan iltifatlarını da sürdürerek, "En çok karakterine vuruldum. Ayrıca çok da yakışıklı. Aslan burcuna, 'aşk yılı' demişlerdi. Ben artık kaybolmuştum bu konuyla ilgili, vazgeçmiştim. İnanmıyordum. İlk defa astrologları tebrik ediyorum. Keyfim yerinde" dedi.
4 YILLIK YALNIZLIK BİTTİ
Geçtiğimiz aylarda, "Ruh eşimi bekliyorum. Gerçekten karşına çıkması da çok zor. Ruh eşimizi bulamadığımız insanlara takılı kalıyoruz. Sürdürülebilir bir tutku istiyoruz" diyen Simge, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa böyle tek başıma daha mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.