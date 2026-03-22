        Son dakika: MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu | Son dakika haberleri

        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopter ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. " denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğrayarak denize düştüğünü, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2 ASELSAN teknisyeni ve 4 Katar Silahlı Kuvvetler personelinin şehit olduğunu açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

        Derhal başlatılan arama kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetler personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli 2 teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz" denildi.

