Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Jeffrey Epstein'e benzetilen adam durumu inkar ediyor

        Jeffrey Epstein'e benzetilen adam durumu inkar ediyor

        Jeffrey Epstein'e olan benzerliği nedeniyle sürekli olumsuz yorumlar alan, 'Epstein yaşıyor' iddiasının dayanağı olarak gösterilen 'Palm Beach Pete' kendisinin cinsel suçlu Epstein olmadığını kanıtlamaya çalışıyor

        Giriş: 22.03.2026 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"

        Amerikalı emekli bir vatandaş, cezaevinde ölen pedofil milyarder Jeffrey Epstein'e olan benzerliği nedeniyle zor günler geçiriyor. ABD'nin Florida eyaletinde otomobil sürerken çekilen bir videosunun viral hale gelmesinin ardından, Epstein olmadığını açıklamaya çalışıyor.

        Kendisini 'Palm Beach Pete' olarak tanıtan Amerikalı, Florida'da otomobil sürerken bir sosyal medya fenomeni tarafından filme alındı. Fenomen, videoyu "Epstein yaşıyor" iddiasıyla internette yayınladı. Videonun yayılmasıyla, Epstein'in yaşadığı iddiası gündemi meşgul ederken, Pete, 'NotEpstein' (Epstein değilim) kullanıcı adıyla bir Instagram hesabı açtı ve kim olduğunu anlatan bir video yayınladı.

        Artık silinen hesapta Pete şunları söyledi: Herkese merhaba, ben Palm Beach Pete. Videom viral oldu çünkü bir adam, benim haberim olmadan I-95'te araba sürerken beni rastgele filme aldı. Ve bir anda kendimi viral bir sansasyonun içinde buldum.

        REKLAM

        Pete, videonun yayınlanmasının ardından hayatının epey hareketlendiğini ve görünüşüyle ​​ilgili çok sayıda yorum aldığını söyledi. Pete'in videosunda, kamera dışında bir kişinin şu soruyu sorduğu duyuldu: Yani, siz Jeffrey Epstein değilsiniz, değil mi?

        Pete şu yanıtı verdi: Ben Jeffrey Epstein değilim. Ben Palm Beach Pete'im.

        TMZ'ye konuşan Pete, "Eskiden, şehirde yaşadığım zamanlarda birkaç partiye gittim ve Epstein de oradaydı" dedikten sonra, Epstein'i "biraz ürkütücü, kendi halinde biri ve şu anki ya da geçmişteki kadar büyük bir figür olmadığı, önemli biri olmadığı" şeklinde tanımladı. Pete ayrıca, cinsel suçlu Epstein'le hiç tanışmadığını ve onunla hiç konuşmadığını da belirtti.

        Pete'e göre Epstein gizemli bir kişiydi ve birçok kişinin de belirttiği gibi, insanlar onun parasını nereden kazandığını veya hikayesinin ne olduğunu bilmiyordu.

        Jeffrey Epstein 2019'da cezaevindeki hücresinde ölü bulundu
        REKLAM

        Epstein, New York'ta cinsel istismardan yargılanmayı beklerken 2019'da cezaevinde intihar etti. Epstein'in ölümünün ardından, öldürüldüğüne ya da hâlâ hayatta olduğuna dair komplo teorileri ortaya atıldı.

        Pete, Epstein'e yönelik suçlamalarla ilgili olarak şahsen agresif bir şekilde kendisine saldıran biriyle hiç karşılaşmadığını, ancak internette olumsuz yorumlar aldığını söyledi. Söz konusu cinsel suçluya olan benzerliğine rağmen görünümünü değiştirmeyi istemeyen Pete, "Ben benim, ben Palm Beach Pete'im. Ben sıradan bir adamım, emekliyim, uzun zamandır bu şehirde yaşıyorum. Ticari gayrimenkul sektöründe çalıştım" dedi.

        Pete, "O adam öldü. Gerçekten kötü bir insandı. Başımı dik tutabilirim, hiçbir şey yapmadım. Sadece Jeffrey'den daha yakışıklı bir versiyonum" diye ekledi.

        #Jeffrey Epstein
        #cinsel suçlu
        #Pedofil
        #epstein dosyası
        #Epstein belgeleri
